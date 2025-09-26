Reklama
Jolanta Pieńkowska odchodzi z TVN24. Pożegnała się z widzami

Jolanta Pieńkowska zdecydowała się pożegnać z TVN. Jaki był powód tej decyzji?
Ania Szczudlińska
fot. TVN
Jolanta Pieńkowska jest dziennikarką i prezenterką telewizyjną, która zadebiutowała na szklanym ekranie w 1990 roku. Jej zawodowa droga wiodła przez różne media. Na początku swojej kariery, w latach 1990-2004 pracowała w TVP. Związana była również z Polskim Radiem. Następnie w okresie od 2005 do 2007 roku dziennikarka pełniła funkcję redaktor naczelnej miesięcznika Twój Styl.  Przez ostatnie 19 lat Jolanta Pieńkowska była związana z TVN oraz z kanałami TVN  Style, TVN 24 BIS i TVN 24. Prowadziła takie programy jak Dzień dobry TVN, Miasto kobiet, Druga strona medalu, Fakty o świecie, magazyn Świat oraz Fakty po południu. Dla fanów dziennikarki nie mamy dobrych wieści, bo zdecydowała się ona zakończyć współpracę ze stacją.

Jolanta Pieńkowska odchodzi z TVN po 19 latach pracy

Jolanta Pieńkowska 24 września 2025 roku w programie Fakty po południu pożegnała się z widzami, ale zapewniła także, że nie zamierza odchodzić na emeryturę:

Ja chciałabym przy tej okazji państwu serdecznie podziękować. Od blisko 20 lat spotykamy się na antenach TVN24, TVN24 BiS i TVN. W tym czasie poprowadziłam setki programów, wywiadów, wydań specjalnych, w tym między innymi francuski wieczór wyborczy czy zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Byłam też korespondentką w Nowym Jorku. Nie odchodzę na emeryturę. Chcę po prostu mieć czas dla siebie i dla swoich najbliższych, a życie przyniesie to, co przyniesie i czas pokaże, co będę robić. W każdym razie w tej chwili za każdy program dziękuję każdej redakcji, każdemu zespołowi i każdej osobie, z którą pracowałam. Dziękuję też państwu, bo bez państwa obecności z pewnością by mnie tutaj nie było. I dziś po raz ostatni mówię: "to były Fakty po południu".

Źródło: TVN24

