Ta aktorka musiała uderzyć Julię Roberts na planie filmu. Jak to wspomina?

Aktorzy filmu Po polowaniu wrócili wspomnieniami do kulis powstawania produkcji. Okazuje się, że na potrzeby jednej ze scen Ayo Edebiri musiała spoliczkować Julię Roberts. Teraz obie aktorki skomentowały i wyjaśniły całą sytuację, ujawniając, jak przygotowywały się do tego wyjątkowo trudnego momentu.
Ayo Edebiri i Julia Roberts fot. IMDb
Na planie filmu Po polowaniu w reżyserii Luca Guadagnino panowała wyjątkowa, pełna napięcia atmosfera, która w pewnym momencie zaowocowała intensywną sceną wymagającą fizycznej konfrontacji między Julią Roberts a Ayo Edebiri. Mimo początkowego stresu, aktorki szybko zbudowały wzajemne zaufanie i profesjonalną więź. Tuż przed kinową premierą produkcji Edebiri podzieliła się wspomnieniem nietypowej sceny, w której musiała uderzyć ikonę kina. Przygotowania do niej poprzedziły szczegółowe próby w bezpiecznej przestrzeni stworzonej przez ekipę filmową.

Ayo Edebiri spoliczkowała Julię Roberts na potrzeby filmu Po polowaniu

Historia filmu Po polowaniu opowiada o profesor Almie Olsson, graną przez Julię Roberts, która staje przed trudnym życiowym rozdrożem. Jej ceniona uczennica, Maggie Price, w którą wciela się Ayo Edebiri, oskarża kolegę Henrika Gibsona o napaść na tle sek*ualnym, grożąc przy tym ujawnieniem mrocznej tajemnicy z przeszłości Almy. 

Wspominając scenę spoliczkowania ikony kina, Edebiri podkreśla, że przygotowania do tego momentu były niezwykle istotne i odbywały się w atmosferze pełnej zaufania oraz wzajemnego wsparcia. Zaznaczyła, że było to dla niej wyjątkowo trudne i niekomfortowe doświadczenie, przede wszystkim dlatego, że musiała uderzyć tak cenioną aktorkę. Dzięki starannym przygotowaniom i atmosferze pełnej zaufania obie mogły w pełni oddać się emocjom swoich postaci, nie bojąc się przekraczać granic. Julia Roberts przyznała natomiast, że ten trudny fragment pracy stał się dla nich okazją do zacieśnienia więzi, która dziś wykracza daleko poza ramy samego filmu:

Czułam, że bardzo szybko przeszliśmy od względnych obcych do przyjaciół. To było prawie dziwaczne.

Choć zdjęcia do filmu realizowane były w Wielkiej Brytanii, Luca Guadagnino postanowił zorganizować próby także w niezwykle kameralnej atmosferze. Jak się okazuje, przez dwa tygodnie ekipa zamieszkała w domu Julii Roberts w San Francisco, gdzie również realizowano zdjęcia.

Po polowaniu - zwiastun

Źródło: Vogue

