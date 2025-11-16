Przeczytaj w weekend
Labubu doczeka się pełnometrażowego filmu. Kultową zabawką zajmuje się Sony

O tym, że Sony pracuje nad filmem o Labubu poinformował The Hollywood Reporter​. Według tych informacji studio filmowe podpisało w tym tygodniu umowę na rozwinięcie fenomenu zabawek i przeniesienie ich historii na ekran.
Marta Babadag
PopMart fot. MB
Labubu, czyli seria pluszowych zabawek przedstawiających kudłate, słodko-brzydkie stwory, może trafić na duży ekran.

Sony Pictures, w którego dziale animacji powstał za niedawny hit, K-popowe łowczynie demonów, nabyło prawa do ekranizacji Labubu, chińskiej marki maskotek. Wytwórnia ma zamiar nakręcić o stworkach film, a jeśli ten się powiedzie, uruchomienie franczyzy.

Na tym etapie nie ma jeszcze informacji o producencie, ani filmowcu, bo umowa została podpisana dopiero w tym tygodniu. Jest również za wcześnie, aby stwierdzić, czy potencjalny film będzie animowany, czy aktorski. Sony do tej pory nie podało więcej informacji.

 

Labubu - skąd wziął się fenomen?

Zaprojektowane przez urodzonego w Hongkongu, a mieszkającego w Europie artystę Kasinga Lunga Labubu, początkowo były produkowane przez How2 Work jako część serii figurek potworów (Monsters). Popularność zyskały, gdy w 2019 roku chiński sprzedawca detaliczny Pop Mart przejął ich produkcję i sprzedaż.

Ogromną popularność w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zdobyły z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, Pop Mart sprzedaje je w blind boxach, co oznacza, że ​​kupujący nie wiedzą, co kupują, dopóki nie otworzą opakowania (co napędza popyt). Istnieje też rynek wtórny, na którym kolekcjonerzy płacą wygórowane kwoty, aby zdobyć upragnione maskotki online, na wyprzedażach i w tradycyjnych sklepach stacjonarnych. 

Drugim czynnikiem było rozpowszechnienie zabawek przez niektóre gwiazdy, zwłaszcza Lisę z koreańskiego zespołu Blackpink, która w 2024 roku używała ich jako akcesoriów do torebki.

Zabawki stały się najpierw sensacją na rynkach Azji Południowo-Wschodniej, a następnie podbiły cały świat. Według doniesień zyski Pop Mart wzrosły w tym roku o 350 procent. Labubu to imię głównej lalki-potwora z serii, w której występują m.in. lider Zimomo, towarzyszka Mokoko i chłopak Tycoco.

Zabawki w Hollywood

jąO ile kiedyś hollywoodzkie projekty inspirowały zabawki, to obecnie zabawki stają się inspiracją dla filmów. Film LEGO: Przygoda, wydany w 2014 roku, był prawdopodobnie jedną z pierwszych marek bez gotowej fabuły, a nawet postaci, która doczekała się udanej produkcji w dużym studiu, zyskując uznanie krytyków i kasowy sukces.

Niedawno podobny sukces osiągnęła Barbie, generując ponad miliard dolarów w światowych box office i zdobywając osiem nominacji do Oscara. W tym tygodniu Sony i Mattel Films ogłosiły, że pracują nad filmem fabularnym opartym na View-Master, czyli stereoskopowym urządzeniem z wymiennymi dyskami 3D, jednym z najbardziej rozpoznawalnych gadżetów Mattela.

Źródło: hollywoodreporter.com

