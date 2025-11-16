Leonardo DiCaprio zdradził, który film Nolana jest jego ulubionym

Fot. Materiały prasowe

Kolejne pytanie dotyczyło Christophera Nolana, u którego Leonardo DiCaprio zagrał w filmie Incepcja z 2010 roku. Aktor szybko wybrał Mrocznego Rycerza, a Del Toro się z nim zgodził.

Zaskoczeniem jest, że DiCaprio nazywa film o superbohaterach swoim ulubionym, bo jeszcze niedawno w wywiadzie dla The New York Times Timothée Chalamet przyznał, że gwiazda Titanica odradzała mu grę w tego typu filmach:

Leonardo DiCaprio powiedział mi: "Żadnych filmów o superbohaterach, żadnych twardych narkotyków". Uznałem to za bardzo dobrą radę. Stosuję się do obu! Ale filmem, który sprawił, że zapragnąłem zagrać, był film o superbohaterach, Mroczny Rycerz. Gdyby scenariusz był świetny, gdyby reżyser był świetny, musiałbym to rozważyć.

Leonardo DiCaprio w filmach o superbohaterach

Mimo wyraźnej niechęci do projektów superbohaterskich, aktor był bliski zaangażowania się w kilka głośnych projektów komiksowych. Na przykład w latach 90. James Cameron miał wyreżyserować film o Spider-Manie, a jego faworytem do roli Petera Parkera był Leonardo DiCaprio. Aktor w wywiadzie dla Empire Magazine w 2015 roku opowiedział, jak bliski był zagrania w tym skasowanym filmie:

Niezbyt bliski, ale był scenariusz. Wiem, że w pewnym momencie myślał o tym całkiem poważnie, ale nie pamiętam dalszych rozmów na ten temat. Rozmawialiśmy kilka razy. Chyba czytałem scenariusz, ale nie pamiętam. To było 20 lat temu!

Co ciekawe, na co dzień DiCaprio jest podobno fanem komiksów, a producenci byli nawet zainteresowani udziałem DiCaprio w trzeciej części trylogii Mroczny Rycerz Christophera Nolana. Jak ujawnił współscenarzysta Batmana: Początek, David S. Goyer, w rozmowie w podcaście Happy Sad Confused:

Po premierze Mrocznego Rycerza szef Warner Bros. powiedział: "Musisz zrobić Człowieka-Zagadkę. Leo [DiCaprio] jest Człowiekiem-Zagadką." Wiesz, powiedział mi: "Musisz powiedzieć [Christopherowi Nolanowi], że Leo jest Człowiekiem-Zagadką". A ja po prostu [powiedziałem]: "Stary, my tak nie pracujemy".

Tak więc, owszem, może się wydawać, że DiCaprio nie przepada za superbohaterami, ale gdyby życie potoczyło się inaczej, moglibyśmy go w kilku takich produkcjach zobaczyć.