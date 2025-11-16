Leonardo DiCaprio zdradził, który film Nolana jest jego ulubionym
Leonardo DiCaprio razem z Benicio del Toro spotkali się z magazynem Collider, by promować swój najnowszy film Jedna bitwa po drugiej. W wywiadzie aktorzy wybrali swoje ulubione filmy różnych reżyserów. Wśród tych Stevena Spielberga DiCaprio wybrał Szczęki, a Del Toro E.T.
Kolejne pytanie dotyczyło Christophera Nolana, u którego Leonardo DiCaprio zagrał w filmie Incepcja z 2010 roku. Aktor szybko wybrał Mrocznego Rycerza, a Del Toro się z nim zgodził.
Zaskoczeniem jest, że DiCaprio nazywa film o superbohaterach swoim ulubionym, bo jeszcze niedawno w wywiadzie dla The New York Times Timothée Chalamet przyznał, że gwiazda Titanica odradzała mu grę w tego typu filmach:
Leonardo DiCaprio w filmach o superbohaterach
Mimo wyraźnej niechęci do projektów superbohaterskich, aktor był bliski zaangażowania się w kilka głośnych projektów komiksowych. Na przykład w latach 90. James Cameron miał wyreżyserować film o Spider-Manie, a jego faworytem do roli Petera Parkera był Leonardo DiCaprio. Aktor w wywiadzie dla Empire Magazine w 2015 roku opowiedział, jak bliski był zagrania w tym skasowanym filmie:
Co ciekawe, na co dzień DiCaprio jest podobno fanem komiksów, a producenci byli nawet zainteresowani udziałem DiCaprio w trzeciej części trylogii Mroczny Rycerz Christophera Nolana. Jak ujawnił współscenarzysta Batmana: Początek, David S. Goyer, w rozmowie w podcaście Happy Sad Confused:
Tak więc, owszem, może się wydawać, że DiCaprio nie przepada za superbohaterami, ale gdyby życie potoczyło się inaczej, moglibyśmy go w kilku takich produkcjach zobaczyć.
Źródło: comicbookmovie.com