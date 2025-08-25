Reklama
placeholder

Maja Bohosiewicz ma swoją markę modową. Co warto o niej wiedzieć?

Maja Bohosiewicz od kilku lat miezka w Hiszpanii. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  taniec z gwiazdami 
fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

Maja Bohosiewicz to influencerka, aktorka i bizneswoman. Od lat dzieli się swoim życiem w sieci, prowadzi własną markę modową i inspiruje tysiące kobiet do działania. Teraz czas, by zamieniła szpilki na taneczne obcasy. Influencerka jest jedną z uczestniczek  17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę zawalczy w parze z Albertem Kosińskim. Co warto wiedzieć o Mai Bohosiewicz?

Ile lat ma Maja Bohosiewicz i skąd pochodzi?

Maja Bohosiewicz urodziła się 20 listopada 1990 roku. W 2025 roku skończy 35 lat. Pochodzi z Żor. Obecnie mieszka w Hiszpanii.

Jakie wykształcenie ma Maja Bohosiewicz?

Maja Bohosiewicz studiowała reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Czy Maja Bohosiewicz jest w związku?

Maja Bohosiewicz od 2018 roku jest żoną Tomasza Kwaśniewskiego. 

Czy Maja Bohosiewicz ma dzieci?

Maja Bohosiewicz jest mamą dwójki dzieci - syna Zacharego i córki Leonii.

Czy Maja Bohosiewicz ma rodzeństwo?

Maja Bohosiewicz ma trójkę starszego rodzeństwa: braci Łukasza i Mateusza oraz doskonale znaną widzom siostrę Sonię, która jest znaną aktorką.

Jak rozwijała się kariera Mai Bohosiewicz?

Maja Bohosiewicz zadebiutowała w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wśród jej ról można wymienić te w serialach Szpilki na Giewoncie, W rytmie serca, a także w filmach W ciemności i Pokaż kotku, co masz w środku.

Maja Bohosiewicz ma swoją markę modową o nazwie Le Collet. Jest też prowadząca program Love Never Lies: Polska na Netflixie. 

Maja Bohosiewicz prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @majabohosiewicz. 

Źródło: Polsat

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  taniec z gwiazdami 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Death Stranding 2
-

Kojima ma już pomysł na Death Stranding 3. Nie chce jednak tworzyć gry

2 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Nowe teasery z The Walking Dead: Daryl Dixon. Szykuje się dramatyczna walka w Hiszpanii

3 Sersi – jako jedna z Eternals, potrafi manipulować materią i zmieniać rzeczywistość wokół niej.
-

Brak ograniczeń problemem MCU? Tak twierdzi reżyserka niesławnego filmu

4 Booster Gold
-

Myślał, że będzie występować w MCU przez kolejne 10 lat. Porażka Eternals zmieniła wszystko

5 DZIKI
-

To pierwszy taki film w historii polskiego kina. Co jest wyjątkowego w DZIKIM?

6 Dune Awakening - DLC
-

Dune: Awakening się rozwija! Zapowiedziano darmową aktualizację i płatne DLC

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

8

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

9

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

10

Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV