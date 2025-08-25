Maja Bohosiewicz ma swoją markę modową. Co warto o niej wiedzieć?
Maja Bohosiewicz od kilku lat miezka w Hiszpanii. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
Maja Bohosiewicz to influencerka, aktorka i bizneswoman. Od lat dzieli się swoim życiem w sieci, prowadzi własną markę modową i inspiruje tysiące kobiet do działania. Teraz czas, by zamieniła szpilki na taneczne obcasy. Influencerka jest jedną z uczestniczek 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę zawalczy w parze z Albertem Kosińskim. Co warto wiedzieć o Mai Bohosiewicz?
Ile lat ma Maja Bohosiewicz i skąd pochodzi?
Maja Bohosiewicz urodziła się 20 listopada 1990 roku. W 2025 roku skończy 35 lat. Pochodzi z Żor. Obecnie mieszka w Hiszpanii.
Jakie wykształcenie ma Maja Bohosiewicz?
Maja Bohosiewicz studiowała reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej.
Czy Maja Bohosiewicz jest w związku?
Maja Bohosiewicz od 2018 roku jest żoną Tomasza Kwaśniewskiego.
Czy Maja Bohosiewicz ma dzieci?
Maja Bohosiewicz jest mamą dwójki dzieci - syna Zacharego i córki Leonii.
Czy Maja Bohosiewicz ma rodzeństwo?
Maja Bohosiewicz ma trójkę starszego rodzeństwa: braci Łukasza i Mateusza oraz doskonale znaną widzom siostrę Sonię, która jest znaną aktorką.
Jak rozwijała się kariera Mai Bohosiewicz?
Maja Bohosiewicz zadebiutowała w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wśród jej ról można wymienić te w serialach Szpilki na Giewoncie, W rytmie serca, a także w filmach W ciemności i Pokaż kotku, co masz w środku.
Maja Bohosiewicz ma swoją markę modową o nazwie Le Collet. Jest też prowadząca program Love Never Lies: Polska na Netflixie.
Maja Bohosiewicz prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @majabohosiewicz.
Źródło: Polsat