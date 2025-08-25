Maja Bohosiewicz ma swoją markę modową. Co warto o niej wiedzieć?

fot. materiały prasowe Polsat

Maja Bohosiewicz to influencerka, aktorka i bizneswoman. Od lat dzieli się swoim życiem w sieci, prowadzi własną markę modową i inspiruje tysiące kobiet do działania. Teraz czas, by zamieniła szpilki na taneczne obcasy. Influencerka jest jedną z uczestniczek 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę zawalczy w parze z Albertem Kosińskim. Co warto wiedzieć o Mai Bohosiewicz?

Ile lat ma Maja Bohosiewicz i skąd pochodzi?

Maja Bohosiewicz urodziła się 20 listopada 1990 roku. W 2025 roku skończy 35 lat. Pochodzi z Żor. Obecnie mieszka w Hiszpanii.

Jakie wykształcenie ma Maja Bohosiewicz?

Maja Bohosiewicz studiowała reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Czy Maja Bohosiewicz jest w związku?

Maja Bohosiewicz od 2018 roku jest żoną Tomasza Kwaśniewskiego.

Czy Maja Bohosiewicz ma dzieci?

Maja Bohosiewicz jest mamą dwójki dzieci - syna Zacharego i córki Leonii.

Czy Maja Bohosiewicz ma rodzeństwo?

Maja Bohosiewicz ma trójkę starszego rodzeństwa: braci Łukasza i Mateusza oraz doskonale znaną widzom siostrę Sonię, która jest znaną aktorką.

Jak rozwijała się kariera Mai Bohosiewicz?

Maja Bohosiewicz zadebiutowała w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wśród jej ról można wymienić te w serialach Szpilki na Giewoncie, W rytmie serca, a także w filmach W ciemności i Pokaż kotku, co masz w środku.

Maja Bohosiewicz ma swoją markę modową o nazwie Le Collet. Jest też prowadząca program Love Never Lies: Polska na Netflixie.

Maja Bohosiewicz prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @majabohosiewicz.