Maurycy Popiel ma znaną mamę. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Maurycy Popiel pochodzi z aktorskiej rodziny. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?
Ania Szczudlińska
fot. materiały prasowe Polsat
Maurycy Popiel to aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Widzom Polsatu jest znany z udziału w takich produkcjach jak 2XL czy Pierwsza miłość. Teraz będzie mógł sprawdzić się w nowej roli. Aktor jest jednym z uczestników 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę zawalczy w parze z Sarą Janicką. Co warto wiedzieć o Maurycym Popielu?

Ile lat ma Maurycy Popiel i skąd pochodzi?

Maurycy Popiel urodził się 3 stycznia 1990 roku. W 2025 roku skończył 35 lat. Pochodzi z Krakowa. Jego mama Lidia Bogaczówna również jest aktorką. 

Jakie wykształcenie ma Maurycy Popiel?

Maurycy Popiel był uczniem klasy mistrzowskiej Krzysztofa Globisza, w 2013 ukończył studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. 

Czy Maurycy Popiel jest w związku?

Maurycy Popiel w 2012 roku poślubił Izabelę Warykiewicz. Para jest w trakcie rozwodu. 

Czy Maurycy Popiel ma rodzeństwo?

Maurycy Popiel ma starszego brata Andrzeja. 

 Role i kariera Maurycego Popiela

Maurycy Popiel występował w nowohuckim Teatrze Ludowym, Operze Krakowskiej, Teatrze Bagatela. Widzom Polsatu znany m.in. z udziału w 13. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Zagrał w takich produkcjach jak: Miasto 44, Czas honoru, Matylda czy M jak miłość, gdzie od lat wciela się w postać Olka Chodakowskiego.

Maurycy Popiel prowadzi profil na Instagramie o nazwie @maurycy_popiel.

Źródło: Polsat

