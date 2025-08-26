Maurycy Popiel ma znaną mamę. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?
Maurycy Popiel to aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Widzom Polsatu jest znany z udziału w takich produkcjach jak 2XL czy Pierwsza miłość. Teraz będzie mógł sprawdzić się w nowej roli. Aktor jest jednym z uczestników 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę zawalczy w parze z Sarą Janicką. Co warto wiedzieć o Maurycym Popielu?
Ile lat ma Maurycy Popiel i skąd pochodzi?
Maurycy Popiel urodził się 3 stycznia 1990 roku. W 2025 roku skończył 35 lat. Pochodzi z Krakowa. Jego mama Lidia Bogaczówna również jest aktorką.
Jakie wykształcenie ma Maurycy Popiel?
Maurycy Popiel był uczniem klasy mistrzowskiej Krzysztofa Globisza, w 2013 ukończył studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
Czy Maurycy Popiel jest w związku?
Maurycy Popiel w 2012 roku poślubił Izabelę Warykiewicz. Para jest w trakcie rozwodu.
Czy Maurycy Popiel ma rodzeństwo?
Maurycy Popiel ma starszego brata Andrzeja.
Role i kariera Maurycego Popiela
Maurycy Popiel występował w nowohuckim Teatrze Ludowym, Operze Krakowskiej, Teatrze Bagatela. Widzom Polsatu znany m.in. z udziału w 13. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Zagrał w takich produkcjach jak: Miasto 44, Czas honoru, Matylda czy M jak miłość, gdzie od lat wciela się w postać Olka Chodakowskiego.
Maurycy Popiel prowadzi profil na Instagramie o nazwie @maurycy_popiel.
Źródło: Polsat