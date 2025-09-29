Reklama
Meryl Streep jako Miranda Priestly na Fashion Week. Towarzyszył jej Stanley Tucci

Osoby obecne na Milan Fashion Week miały okazję spotkać Mirandę Priestly i Nigel​a Kipling​a. Wcielający się w bohaterów Meryl Streep i Stanley Tucci obejrzeli jeden z poazaów w towarszystwie samej Anny Wintour. Nagranie tego wyjątkowego momentu obiegło media społecznościowe.
Klaudia Woźniak
meryl streep stanley tucci
Zdjęcie z filmu Diabeł ubiera się u Prady fot. 20th Century Fox
Meryl Streep w wielkim stylu powróciła do roli Mirandy Priestly po 19 latach. Przypomnijmy, że aktorka znów stała się redaktor naczelną czasopisma Runaway za sprawą filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Jego premiera została zaplanowana na 1 maja 2026 roku. Jak dowiedział się portal Variety, w kontynuacji hitowej produkcji z udziałem oryginalnych członków obsady Miranda będzie musiała odnaleźć się w świecie, w którym tradycyjne czasopisma wyszły z mody. Nowe sceny z udziałem bohaterki od pewnego czasu są kręcone w Nowym Jorku.  Okazuje się, że Meryl Streep niedawno zawitała również na Milan Fashion Week, gdzie zaplanowana została prezentacja między innymi wiosenno-letniej kolekcji Prady. Wraz z nią wybrał się tam Stanley Tucci, czyli filmowy dyrektor artystyczny magazynu Runway - Nigel Kipling.

Miranda Priestly i Nigel razem na Milan Fashion Week

Meryl Streep i Stanley Tucci na potrzeby kontynuacji filmu Diabeł ubiera się u Prady (obecnie dostępny na Disney+) najwyraźniej postanowili sprawdzić się jako aktorzy metodyczni. Jest to sposób na wczucie się w rolę, który zakłada, że aktor będzie próbował żyć poza planem tak, jak grany przez niego bohater, by lepiej go zrozumieć. Możliwe więc, że to dlatego Streep i Tucci pojawili się na Milan Fashion Week w pełni ucharakteryzowani na Mirandę i Nigela. Podczas pokazu kolekcji Dolce & Gabbana aktorzy zasiedli w pierwszym rzędzie u boku Naomi Campbell. Na tym samym pokazie nie zabrakło również samej Anny Wintour. Redaktorka naczelna amerykańskiego Vogue'a znalazła nawet czas na to, aby porozmawiać z aktorką za kulisami. Przypomnijmy, że to właśnie Anną Wintour jest inspirowana postać Mirandy Priestly. 

Nie można też wykluczyć, że Meryl Streep mogła pojawić się na Milan Fashion Week na potrzeby scen do Diabeł ubiera się u Prady 2. W pewnym momencie do aktorki dołączyła bowiem Simone Ashley, która według ustaleń Deadline dołączyła do obsady filmu w lipcu 2025 roku i zagra nową asystentkę Mirandy.  

Nagranie ze wspomnianego pokazu, na którym widać, jak Anna Wintour uśmiecha się na widok Meryl Streep, możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: TikTok: @queenmerylofhollywood

Powiązane filmy

6,5

2006
Diabeł ubiera się u Prady
Oglądaj TERAZ Diabeł ubiera się u Prady Komedia

