Miley Cyrus będzie miała swój udział w Avatarze. Będzie nowy hit?

Miley Cyrus dołącza do ścieżki dźwiękowej filmu Avatar: Ogień i Popiół.​ Zapowiedź utworu znalazła się na oficjalnym koncie Avatara na X oraz na instagramowym profilu piosenkarki.
Marta Babadag
Tagi:  ściezka dźwiękowa 
Miley Cyrus: Something Beautiful fot. Disney+
Miley Cyrus połączyła siły z Andrew Wyattem, Markiem Ronsonem i Simonem Franglenem tworząc utwór Dream as One, który pojawi się na ścieżce dźwiękowej do trzeciego filmu Jamesa Camerona z serii Avatar. Ścieżka dźwiękowa z muzyką skomponowaną przez Franglena ukaże się 12 grudnia 2025 roku, a singiel Dream as One będzie miał swoją premierę 14 listopada.

 

Miley Cyrus - ścieżka dźwiękowa do Avatar 3

Piosenkarka zamieściła w mediach społecznościowych fragment utworu Dream as One z komentarzem: 

To dla mnie zaszczyt, że mogę wspierać film Avatar: Ogień i Popiół oryginalną piosenką, którą napisałam z Markiem Ronsonem i Andrew Wyattem. Ponieważ osobiście doświadczyłam pożaru i odbudowuję się z popiołów, ten projekt ma dla mnie głębokie znaczenie. Dziękuję, Jim, za możliwość przekształcenia tego doświadczenia w muzyczne lekarstwo. Tematy filmu, takie jak zjednoczenie, uzdrowienie i miłość, głęboko rezonują w mojej duszy, a bycie choćby małą gwiazdą we wszechświecie rodziny Avatar, to spełnienie marzeń.

Czarne lustro: Miley Cyrus kręciła odcinek serialu, kiedy płonął jej dom. To było traumatyczne >>

Dom Miley Cyrus w Malibu został zniszczony podczas pożaru lasów Woolsey, które wybuchły w listopadzie 2018 roku.

 

Avatar: Ogień i Popiół - premiera

Avatar: Ogień i Popiół to kolejna odsłona serii po filmie Avatar: Istota wody z 2022 roku. W nowym filmie występują: Sam Worthington i Zoe Saldaña, a także Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr. i Kate Winslet.

Avatar: Ogień i Popiół będzie miał swoją polską premierę 19 grudnia 2025 roku. Avatar 4 zaplanowany jest na rok 2029, a Avatar 5 - na 2031. 

 

Źródło: variety.com

