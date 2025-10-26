Miley Cyrus połączyła siły z Andrew Wyattem, Markiem Ronsonem i Simonem Franglenem tworząc utwór Dream as One, który pojawi się na ścieżce dźwiękowej do trzeciego filmu Jamesa Camerona z serii Avatar. Ścieżka dźwiękowa z muzyką skomponowaną przez Franglena ukaże się 12 grudnia 2025 roku, a singiel Dream as One będzie miał swoją premierę 14 listopada.
Miley Cyrus - ścieżka dźwiękowa do Avatar 3
Piosenkarka zamieściła w mediach społecznościowych fragment utworu Dream as One z komentarzem:
Dom Miley Cyrus w Malibu został zniszczony podczas pożaru lasów Woolsey, które wybuchły w listopadzie 2018 roku.
Avatar: Ogień i Popiół - premiera
Avatar: Ogień i Popiół to kolejna odsłona serii po filmie Avatar: Istota wody z 2022 roku. W nowym filmie występują: Sam Worthington i Zoe Saldaña, a także Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr. i Kate Winslet.
Avatar: Ogień i Popiół będzie miał swoją polską premierę 19 grudnia 2025 roku. Avatar 4 zaplanowany jest na rok 2029, a Avatar 5 - na 2031.
Źródło: variety.com