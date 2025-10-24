fot. TVP

Teleexpress to program informacyjny nadawany codziennie na żywo o godzinie 17:00 w TVP1 i TVP Info, a także w TVP Polonia. Uzupełnieniem jest Teleexpress Extra nadawany na antenie TVP Info o godz. 17:15. Teleexpress powstał w 1986 roku i zastąpił jedno z popołudniowych wydań Dziennika Telewizyjnego. Program uruchomił Józef Węgrzyn, dyrektor Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego. 24 października 2025 grono prowadzących formatu się powiększy. Dotychczas tę rolę pełnili Maciej Orłoś, Aleksandra Kostrzewa oraz Bartosz Cebeńko. Teraz dołączy do nich Miłka Skalska. Co warto wiedzieć o prezenterce?

Ile lat ma Miłka Skalska i skąd pochodzi?

Miłka, a właściwie Dobromiła, Skalska urodziła się 11 października 1975 roku. W 2025 roku skończyła 50 lat. Pochodzi z Warszawy.

Jakie wykształcenie ma Miłka Skalska?

Miłka Skalska jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak rozwijała się kariera Miłki Skalskiej?

Miłka Skalska w latach 1994–2018 pracowała w TVP3 Warszawa, gdzie była reporterką, prezenterką i wydawczynią programów informacyjnych, m.in. Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego i Kuriera Mazowieckiego, współtworzyła również programy publicystyczne: Wywiad Kuriera, Kościół z bliska i Echa dnia. Na antenie TVP3 realizowała ponadto: rozmowy z ludźmi kultury zatytułowane Mistrzowie, felietony o tematyce społecznej Ja dla Ciebie w porannym programie Warszawski Dzień oraz cykl reporterski Jak podbić Warszawę, poświęcony artystom i naukowcom związanym z Warszawą. Współpracowała także z redakcjami TVP1, TVP Info i TVP Historia.

Miłka Skalska jest również reżyserką i scenarzystką reportaży oraz filmów dokumentalnych, m.in.: Co mi powiesz na pożegnanie – wspomnienie o poecie Grzegorzu Przemyku, Korczak z Warszawy, Jan według Himilsbacha oraz Jestem Rita Kossobudzka, wyróżnionego nagrodą publiczności na festiwalu Zamojskie Spotkania z Historią. Do roku 2020 była rzeczniczką prasową Muzeum Getta Warszawskiego, a w latach 2021-2024 pełniła funkcję wicedyrektorki Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odpowiedzialnej za komunikację, promocję i edukację.

Miłka Skalska była wykładowczynią na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a obecnie prowadzi zajęcia z autoprezentacji, komunikacji i budowania wizerunku instytucji w Instytucie Badań Literackich PAN.

Miłka Skalska prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @milka_skalska.