Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 296-301. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów.

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 295 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 296-301 (6-11 października)

Cihan zakradnie się do domu Feraye w stroju włamywacza. Tam zauważy go Seda. Wtedy zmusi siostrę, żeby go nie wydała, a sam spróbuje wykraść łuskę wystrzeloną z jego pistoletu, która została w domu. Gdy zauważ zgubę, Ege ubiegnie go i zabierze ważny dowód. Ta sytuacja doprowadzi Cihana do szału. Tymczasem Ege spotka się w parku z Feraye i resztą rodziny. Kiedy zostanie sam z teściową, wręczy jej łuskę z broni Cihana. Poprosi ją, aby zleciła analizę tego dowodu, bo nowy przyjaciel Zeynep wydaje mu się podejrzany. Po południu Cihan uda się do domu Gonul, gdzie spotka Zeynep. Dziewczyna będzie zaskoczona, że przyjaciel pozostaje w kontakcie z jej ojcem. Na dodatek zdziwi ją wiadomość dotycząca problemów ojca, w których próbuje pomóc mu Cihan. Gdy młody mężczyzna nagle wyjdzie z domu, kobieta postanowi go śledzić. Cihan dopiero podczas spotkania z Taylanem zorientuje się w jej zamiarach. Musi działać, aby na jaw nie wyszedł jego spisek z ojcem Zeynep.

Zeynep będzie w szoku, kiedy dowie się o porwaniu Cihana przez jej ojca. Będzie chciała odnaleźć przyjaciela, ale czas nie jest jej sprzymierzeńcem. Za kilka godzin rozpoczyna się rozprawa w sprawie śmiertelnego wypadku Melodi, a ona jest głównym świadkiem. Gangster zmusi Taylana do jego pojmania, chcąc w ten sposób nie dopuścić, aby Zeynep zeznawała przed sądem. Tymczasem Gonul otrzyma telefon od byłego partnera. Mężczyzna wmówi dawnej ukochanej, że porwał Cihana, ponieważ gangster chciał wyjawić Zeynep prawdę, kto jest jej ojcem. Rozmowę Gonul z Taylanem podsłucha Seda, która ma zamiar wykorzystać ten fakt, aby pomóc bratu, a przede wszystkim sobie. Seda poinformuje Zeynep, że Gonul wie, gdzie przebywa Taylan i Cihan. Dziewczyna będzie tym zaskoczona i postanowi śledzić matkę. Obieca także Egemu, że zdąży na rozprawę, ale najpierw musi uwolnić przyjaciela. Gonul pojedzie pod adres wskazany przez Taylana. Były partner okłamie ją, że wypuści Cihana, ale najpierw przekona go, aby nic nie mówił Zeynep. W tym czasie dziewczyna będzie obserwować ich z oddali. Gdy zobaczy, że Taylan przebywa poza domem, zakradnie się tam i uwolni związanego Cihana. Przyjaciel wyjawi jej, że Taylan nie jest jej prawdziwym ojcem.

Ege, Feraye i Belkis będą oczekiwać przed sądem na Zeynep. Kobiety będą zamartwiać się, że dziewczyna nie dotrze na czas, aby złożyć zeznania w sprawie śmiertelnego wypadku Melodi. Ege zapewni matkę o tym, jak ważna była zmarła dla jego przyjaciółki. W tym czasie Zeynep będzie znajdować się w kryjówce Taylana. Mężczyzna wymierzy z broni do Cihana i zagrozi, że strzeli do niego, jeśli wyjawi dziewczynie, kto jest jej ojcem. Gangster nie przejmie się jego słowami, więc Taylan zrani go w ramię. Ranny Cihan wyzna Zeynep, że jej biologicznym ojcem jest Bulent, po czym straci przytomność. Następnego ranka Feraye obudzi zakapturzona osoba, która wtargnie do jej sypialni i przeszuka szafę. Kobieta ogłuszy włamywacza, po czym zorientuje się, że to Zeynep. Gdy dziewczyna odzyska przytomność, powie kobiecie, czemu chciała przejrzeć jej rzeczy. Wie już, że Bulent jest jej ojcem, i chciała onaleźć włos mężczyzny, aby potwierdzić tę nowinę, robiąc badania DNA. Feraye nie będzie potrafiła już utrzymać dłużej tajemnicy i przyzna Zeynep rację. Pokaże jej także badania, które wcześniej zrobił Bulent, potwierdzające jego ojcostwo. Poinformuje też pasierbicy, że to Naciye rozdzieliła jej rodziców i że przez dwadzieścia lat Gonul ukrywała przed dawnym ukochanym prawdę o ich córce.

Hulya będzie wściekła, gdy zorientuje się, że Bahar wraz z matką zabrały jej telefon, na którym było nagranie, jak żona Kuzeya całuje Leventa. Siostra prawnika będzie chciała za wszelką cenę odzyskać filmik. Początkowo Cavidan wyprze się kradzieży, ale w końcu pokaże Hulyi telefon. Będzie krył się za tym jednak podstęp. Mściwa kobieta okłamie siostrę Kuzeya, że Naciye zabiła Alpera i zacznie ją szantażować. Wyda policji jej matkę, jeśli ona nie przestanie nakłaniać Kuzeya do rozstania z Bahar. Hulya nie da się zmanipulować, po czym zamknie się w pokoju i stwierdzi, że nie opuści go do powrotu brata. Przerażona Bahar będzie chciała spalić dom, aby na zawsze uciszyć szwagierkę. Sila dowie się o kłopotach krewnych i postanowi niezwłocznie do nich jechać. Kuzey przekona dziewczynę, że ją tam zawiezie. Podczas podróży oboje nie będą mogli zapomnieć o uczuciu, które ich łączyło i nadal jest bardzo silne. Kuzey zaproponuje Sili, aby uciekli razem i zamieszkali z dala od Stambułu. Jednak dziewczyna będzie chciała pozostać lojalna wobec siostry i nie odbierać jej męża. Wbrew sobie odmówi mężczyźnie. Gdy dotrą na miejsce, okaże się, że krewni zrobili niespodziankę dziewczynie. Sila otrzymua w prezencie suknię ślubną z tajemniczym liścikiem. Świadkiem tej sytuacji będzie Kuzey.

Kuzey dowie się z listu od krewnej Sili o niebieskookim mężczyźnie, którego dziewczyna skrycie kocha. Jednak ona wyprze się wszystkiego i spróbuje wmówić prawnikowi, że jej serce należy do Leventa. Po tej wymianie zdań zabiorą prezent od rodziny dziewczyny i wyruszą w drogę powrotną. W trakcie podróży samochód zatrzyma się niespodziewanie. Kuzey nie będzie wiedział, z jakiego powodu doszło do usterki, a ponadto nie będzie mógł wezwać pomocy drogowej. Sila stwierdzi, że zna przyczyny awarii i potrafi naprawić szkodę, ale początkowo prawnik nie będzie chciał jej uwierzyć. W końcu zacznie działać według wskazówek dziewczyny, dzięki czemu uruchomi samochód. Ta sytuacja ponownie zbliży ich do siebie. Cavidan i Bahar spotkają Leventa przed domem Kuzeya. Wyznają mu, że Hulya zdobyła uszkodzony telefon bratowej, a także odzyskała z niego kompromitujące materiały. Teraz siedzi zamknięta w pokoju i czeka na powrót brata, żeby wszystko mu wyznać. Levent zgodzi się pomóc kobietom w odzyskaniu telefonu. Podstępem wejdzie do pokoju Hulyi i usunie pliki z uszkodzonego urządzenia. Jednak siostra Kuzeya – przygotowana na taki obrót zdarzeń – wyzna, że ma zapisane kopie materiałów w swoim prywatnym telefonie. Bahar i Levent postanowią działać. Gdy Hulya będzie przebywać na balkonie, włamią się do jej pokoju. Między kobietami dojdzie do szarpaniny, w wyniku której siostra prawnika zostanie wypchnięta przez balustradę. Kobieta upadnie na ziemię i straci przytomność.

Z raportu policji wyniknie, że ktoś zginął od strzału z pistoletu Cihana. Bahar, Cavidan i Levent będą ukrywać prawdę o wypadku Hulyi. Seda będzie przerażona wiadomością o rozwiązaniu sprawy potrącenia Melodi. Hulia zażąda, by przed operacją odwiedzili ją Kuzey i Sila.

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do soboty.