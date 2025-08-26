Reklama
placeholder

Obecność 4 naprawdę będzie ostatnim filmem z serii? Twórca postawił sprawę jasno

Za sprawą horroru Obecność 4: Ostatnie namaszczenie widzowie przekonają się, jak zakończą się losy filmowych Lorraine i Eda Warrenów​. Fani wciąż mają nadzieję na to, że doczekają się kolejnej produkcji z uniwersum. James Wan odpowiedział, czy jest to możliwe.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  the conjuring 
James Wan Obecność 4
Fragment plakatu filmu Obecność 4 fot. IMDb
Reklama

W piątek 5 września 2025 roku do polskich kin trafi Obecność 4: Ostatnie namaszczenie. Horror opowiada o kolejnej mrożącej krew w żyłach sprawie słynnych badaczy zjawisk paranormalnych. Choć Vera Farmiga i Patrick Wilson dali jasno do zrozumienia, że po zagraniu w filmie nie powrócą już do ról Lorraine i Eda Warrenów, fani Obecnośći wciąż mają nadzieję na to, że jej uniwersum poszerzy się o nowe produkcje. Producent James Wan postanowił się do tego odnieść.

Czy powstaną kolejne części serii Obecność?

Niewykluczone, że Obecność 4: Ostatnie namaszczenie nie będzie ostatnią produkcją z uniwersum Obecności. James Wan w rozmowie z portalem Bloody Disgusting najpierw stwierdził, że na ten moment nie planuje powrotu na plan serii:

Pracujemy nad tym [serią Obecność] od ponad 10, 12 lat i myślę, że fajnie będzie po prostu zrobić sobie od niej przerwę. Długą przerwę. Myślę, że bardziej zależy nam na tym, aby wyjść na tym dobrze, póki, że tak powiem, jeszcze jesteśmy na szczycie. 

Zobacz także:

Obecność
-
Spoilery

Zakonnica II: scena po napisach jest powiązana z filmem Obecność 4? Tak zasugerował reżyser

Annabelle
-

Prawdziwa Annabelle ma nowego właściciela po śmierci poprzedniego. Kto nim został?

James Wan zaraz potem przyznał jednak, że wciąż istnieje możliwość, że powstanie produkcja śledząca losy Judy, czyli córki Warrenów, oraz jej przyszłego męża Tony'ego Spery:

Byłem o to pytany w kontekście przekazania pałeczki. Nie wiem. Nigdy nie mów nigdy. Struktura już jest gotowa. Teraz skupiam się jednak na tym, aby zamknąć ten rozdział. Wiem, że w kuluarach mówi się o możliwości powstania kolejnego etapu.

Wszystkie dotychczasowe części serii Obecność są aktualnie dostępne na platformach Prime Video i Apple TV+.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - zwiastun 

Źródło: Bloody Disgusting

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  the conjuring 
James Wan Obecność 4
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Wiedźmin
-

Spin-off Wiedźmina określony "katastrofą"! Co poszło nie tak?

2 the lowdown
-

Ethan Hawke zagra szalonego dziennikarza. Zobacz zwiastun The Lowdown

3 10. Thunderbolts* - 7,4 (93%)
-

Prace nad X-Menami w MCU się rozpoczęły! Czego Jake Schreier nauczył się przy Thunderbolts*?

4 Kobieta z kabiny dziesiątej
-

Nie chcecie popłynąć w tym rejsie. Zwiastun filmu Kobieta z kabiny dziesiątej

5 Nieczysta gra
-

Klasyczne napady w szalonej odsłonie! Zwiastun filmu Nieczysta gra

6 Bruce Willis
-

Problemy zdrowotne Bruce'a Willisa. "Jest w dobrym zdrowiu, ale mózg go zawodzi"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

8

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

9

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

10

Śmierć na planie Emily w Paryżu. Co wiadomo w sprawie?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV