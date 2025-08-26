Obecność 4 naprawdę będzie ostatnim filmem z serii? Twórca postawił sprawę jasno
Za sprawą horroru Obecność 4: Ostatnie namaszczenie widzowie przekonają się, jak zakończą się losy filmowych Lorraine i Eda Warrenów. Fani wciąż mają nadzieję na to, że doczekają się kolejnej produkcji z uniwersum. James Wan odpowiedział, czy jest to możliwe.
W piątek 5 września 2025 roku do polskich kin trafi Obecność 4: Ostatnie namaszczenie. Horror opowiada o kolejnej mrożącej krew w żyłach sprawie słynnych badaczy zjawisk paranormalnych. Choć Vera Farmiga i Patrick Wilson dali jasno do zrozumienia, że po zagraniu w filmie nie powrócą już do ról Lorraine i Eda Warrenów, fani Obecnośći wciąż mają nadzieję na to, że jej uniwersum poszerzy się o nowe produkcje. Producent James Wan postanowił się do tego odnieść.
Czy powstaną kolejne części serii Obecność?
Niewykluczone, że Obecność 4: Ostatnie namaszczenie nie będzie ostatnią produkcją z uniwersum Obecności. James Wan w rozmowie z portalem Bloody Disgusting najpierw stwierdził, że na ten moment nie planuje powrotu na plan serii:
James Wan zaraz potem przyznał jednak, że wciąż istnieje możliwość, że powstanie produkcja śledząca losy Judy, czyli córki Warrenów, oraz jej przyszłego męża Tony'ego Spery:
Wszystkie dotychczasowe części serii Obecność są aktualnie dostępne na platformach Prime Video i Apple TV+.
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - zwiastun
Źródło: Bloody Disgusting