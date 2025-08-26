Obecność 4 naprawdę będzie ostatnim filmem z serii? Twórca postawił sprawę jasno

fot. IMDb

Reklama

W piątek 5 września 2025 roku do polskich kin trafi Obecność 4: Ostatnie namaszczenie. Horror opowiada o kolejnej mrożącej krew w żyłach sprawie słynnych badaczy zjawisk paranormalnych. Choć Vera Farmiga i Patrick Wilson dali jasno do zrozumienia, że po zagraniu w filmie nie powrócą już do ról Lorraine i Eda Warrenów, fani Obecnośći wciąż mają nadzieję na to, że jej uniwersum poszerzy się o nowe produkcje. Producent James Wan postanowił się do tego odnieść.

Czy powstaną kolejne części serii Obecność?

Niewykluczone, że Obecność 4: Ostatnie namaszczenie nie będzie ostatnią produkcją z uniwersum Obecności. James Wan w rozmowie z portalem Bloody Disgusting najpierw stwierdził, że na ten moment nie planuje powrotu na plan serii:

Pracujemy nad tym [serią Obecność] od ponad 10, 12 lat i myślę, że fajnie będzie po prostu zrobić sobie od niej przerwę. Długą przerwę. Myślę, że bardziej zależy nam na tym, aby wyjść na tym dobrze, póki, że tak powiem, jeszcze jesteśmy na szczycie.

James Wan zaraz potem przyznał jednak, że wciąż istnieje możliwość, że powstanie produkcja śledząca losy Judy, czyli córki Warrenów, oraz jej przyszłego męża Tony'ego Spery:

Byłem o to pytany w kontekście przekazania pałeczki. Nie wiem. Nigdy nie mów nigdy. Struktura już jest gotowa. Teraz skupiam się jednak na tym, aby zamknąć ten rozdział. Wiem, że w kuluarach mówi się o możliwości powstania kolejnego etapu.

Wszystkie dotychczasowe części serii Obecność są aktualnie dostępne na platformach Prime Video i Apple TV+.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - zwiastun