Ten film Spike’a Lee fani kochają najbardziej. Zawsze mu o nim przypominają

Spike Lee to aktor, reżyser i scenarzysta, który w swojej karierze stworzył już ponad dwadzieścia filmów. Okazuje się, że jeden z nich mimo upływu lat od jego premiery wciąż wzbudza szczególne zainteresowanie widzów. O jaki film chodzi i o czym opowiada?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  spike lee 
Spike Lee w produkcji List do mojego idola fot. IMDb
Spike Lee to jeden z najbardziej zasłużonych czarnoskórych twórców w historii amerykańskiego kina. 68-latek zachwycił widzów i krytyków między innymi swoim filmem Czarne bractwo. BlacKkKlansman, który w 2019 roku przyniósł mu między innymi Oscara w kategorii Najlepszy scenariusz adaptowany. Ponadto Spike Lee może się pochwalić między innymi nagrodami Emmy za miniserial Kiedy puściły wały: Requiem w 4 aktach z 2006 roku oraz film David Byrne: American Utopia z 2020 roku, któremu zawdzięcza wygraną w kategorii Najlepsza reżyseria rozrywkowego programu specjalnego. Poza tym w 1990 roku miał szansę na zdobycie dwóch Złotych Globów, w tym za najlepszą reżyserię i scenariusz, za film Rób, co należy.

Okazuje się, że poza wymienionymi produkcjami Spike Lee może być szczególnie dumny z jeszcze jednego filmu. Choć tytuł ten nie zdobył żadnych nagród, do dziś wzbudza zachwyt wśród widzów. 

Film Crooklyn jest szczególnie uwielbiany przez fanów Spike'a Lee 

Film Crooklyn bez wątpienia można zaliczyć jednego z najbardziej poruszających dzieł Spike'a Lee. Dowodem na to jest fakt, ze to właśnie o tym filmie najczęściej wspominają jego fani. W rozmowie z byłą pierwszą damą Michelle Obamą i jej bratem Craigiem Robinsonem w ich podcaście IMO Lee przyznał:

Kiedy ludzie podchodzą do mnie, zupełnie obcy ludzie, najczęściej wspominają Crooklyn. (...) To po prostu chodzi o tę rodzinę.

Film Crooklyn rozgrywa się we wczesnych latach siedemdziesiątych i śledzi losy jednej z brooklyńskich rodzin. Carolyn Carmichael (Alfre Woodard) i Woody Carmichael (Delroy Lindo) mają czterech synów i córkę Tarę. Woody jest zawodowym muzykiem, któremu niegdyś udawało się utrzymać z grania popularnych kawałków.  Odkąd zaczął jednak komponować poważniejsze utwory, jego zarobki spadły do zera. W związku z tym dom utrzymuje Carolyn, która jest nauczycielką. Niestety z największym trudem udaje się "wiązać koniec z końcem", co jest powodem częstych kłótni z mężem. Czterech jej synów nie myśli jeszcze o przyszłości. Potrafią za to roznieść cały dom do góry nogami. Film skupia się głównie na losach ich siostry Tary, przestawiając rodzinne życie z jej perspektywy.

Ten uielbiany przez widzów film niestety nie jest w Polsce obecnie dostępny na żadnej z platform streamingowych. Poniżej możecie zobaczyć jego zwiastun:

Źródło: YouTube: Michelle Obama

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  spike lee 
