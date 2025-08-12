Polska wioślarka ma już partnerkę taneczną w Tańcu z Gwiazdami. Z kim wystąpi Zillmann?

fot. materiały prasowe

Jubileuszowa 17. edycja Tańca z Gwiazdami zadebiutuje w Polsacie już w niedzielę 14 września 2025 roku o godzinie 19:55. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze. Przypomnijmy, że będzie to naprawdę wyjątkowa edycja programu, gdyż w tym roku nie tylko świętuje on swoje 20-lecie, ale też doczeka się jubileuszowej 30. edycji w Polsce. Producenci już jakiś czas temu zapewnili, że nadchodzące odcinki będą pełne niespodzianek. Jedna z nich została ujawniona już podczas ogłaszania par. W 17. edycji widzowie polskiej odsłony Tańca z Gwiazdami po raz pierwszy zobaczą parę damsko-damską. Już wiadomo, że z kobietą zatańczy Katarzyna Zillmann. Polska wioślarka, wicemistrzyni olimpijska oraz mistrzyni świata i Europ powalczy o Kryształową Kulę z prawdziwą mistrzynią parkietu.

Janja Lesar partnerką Katarzyny Zillmann w Tańcu z Gwiazdami

W 17. edycji Tańca z Gwiazdami Katarzyna Zillmann zatańczy w parze z Janją Lesar. Pochodząca ze Słowenii tancerka i choreografka może się pochwalić naprawdę sporym doświadczeniem w tańcu towarzyskim. Jego trenowanie rozpoczęła w wieku zaledwie 5 lat. W 1996 roku zwyciężyła prestiżowy turniej British Open w Blackpool. Została również Mistrzynią Słowenii i Mistrzynią Polski w tańcach latynoamerykańskich. Do grona trenerów Tańca z Gwiazdami dołączyła w 2014 roku. Pięć lat później zwyciężyła 10. edycję programu w parze z Damianem Kordasem. Dotychczas towarzyszyła na parkiecie również Dawidowi Kwiatkowskiemu, Michałowi Koterskiemu, Popkowi, Sebastianowi Stankiewiczowi, Tomaszowi Oświecińskiemu, Denisowi Urubko oraz Wiesławowi Nowobilskiemu.

Janja Lesar aktywnie wspiera osoby należące do społeczności LGBT+. W 2021 roku została ich ambasadorką, a w marcu 2024 doradczynią ministra sportu ds. praw kobiet i walki z dyskryminacją.