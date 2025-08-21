Reklama
Czy ktoś zastąpi Michała Czerneckiego w Tańcu z Gwiazdami? Oto co wiadomo

Czy rezygnacja Michała Czerneckiego wpłynie na udział w programiego jego partnerki tanecznej?
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
fot. materiały prasowe Polsat
Pierwszy odcinek 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami będzie można obejrzeć na antenie Polsatu w niedzielę 14 września 2025 roku. Niestety na kilkanaście dni przed startem tanecznego show okazało się, że jednak nie wystąpi w nim Michał Czernecki. Aktor jeszcze przed wejściem na salę taneczną rozpoczął fizyczne przygotowania do udziału w programie. Niemal od razu okazało się, że bolesna dolegliwość, z jaką się zmagał od dłuższego czasu na skutek dawnych urazów, nasiliła się i konieczne było pilne wykonanie specjalistycznych badań. Ich wyniki uniemożliwiły Michałowi Czerneckiemu udział w Tańcu z Gwiazdami. Długotrwały wysiłek i intensywne treningi byłyby dla niego bardzo ryzykowne. Aktor miał zatańczyć w parze z Julią Suryś. Czy ktoś zajmie jego miejsce?

Czy Michał Czernecki doczeka się zastępcy w Tańcu z Gwiazdami?

Julia Suryś w rozmowie z Plotkiem stwierdziła, że prawdopodobnie nie zatańczy w tej odsłonie programu, bo jest za mało czasu na to, aby znaleziono dla niej nowego partnera. Okazuje się jednak, że jej los nie jest jeszcze przesądzony. Pudelek dowiedział się, że produkcja szuka jak najlepszego rozwiązania, które sprawi, że tancerka nie będzie poszkodowana z powodu rezygnacji Michała Czerneckiego z programu:

Produkcja jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji, czy w jego miejsce pojawi się nowy uczestnik, ale bardzo zależy nam na tym, aby Julia Suryś, tancerka, która miała z nim występować, nie była poszkodowana. Szukamy najlepszego rozwiązania. Do startu zostały jeszcze trzy tygodnie, więc na ten moment niczego nie wykluczamy. Decyzja o tym, czy i kto zastąpi Michała, zapadnie w przeciągu najbliższych kilku dni.

 

 

Źródło: Pudelek/Plotek

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Co o tym sądzisz?
