The Voice of Poland 16: pierwszy odcinek live z gośćmi specjalnymi. Kto wystąpi na scenie?

16. edycja The Voice of Poland wkracza w etap odcinków live. Jakie muzyczne niespodzianki czekają na widzów?
Ania Szczudlińska
Tagi:  the voice od poland 
fot. Arsen Petrovych/TVP
Na początku września 2025 roku wystartowały Przesłuchania w ciemno 16. edycji The Voice of Poland. Po kilku tygodniach stało się jasne, którzy uczestnicy podbili serca trenerów, czyli Tomsona i Barona, Kuby Badacha, Margaret oraz Michała Szpaka i zakwalifikowali się do kolejnego etapu, czyli tak zwanych Bitew. Te także dobiegły już końca, a następujące po nich nokauty wyłoniły tych wokalistów, którzy zaśpiewają w odcinkach live. Pierwszy z nich już w sobotę 8 listopada 2025 roku. Oprócz uczestników walczących o miano najlepszego głosu w Polsce na scenie programu nie zabraknie gości specjalnych.  

The Voice of Poland 16: kto będzie gościem specjalnym pierwszego odcinka na żywo?

Etap występów na żywo to kluczowy moment każdej edycji The Voice of Poland. Po Przesłuchaniach w ciemno, Bitwach i Nokautach uczestnicy wreszcie wychodzą na scenę, by zaprezentować pełnię swojego talentu. Od teraz każdy występ ma znaczenie, bo to widzowie decydują, kto przejdzie dalej. 

W sobotnim odcinku nie zabraknie wyjątkowych muzycznych emocji. Dla polskiej publiczności zaśpiewa Davina Michelle – wokalistka z Holandii, która zdobyła międzynarodową popularność dzięki energetycznemu hitowi Duurt Te Lang oraz współpracy z P!nk. Artystka znana jest z mocnego wokalu i nowoczesnego brzmienia, które podbiło europejskie listy przebojów.

Drugim gościem specjalnym będzie Oskar Cyms, jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów młodego pokolenia. Jego utwory, takie jak Daj mi znać czy Niech mówią, regularnie goszczą na szczytach radiowych list. Piosenkarz zapowiedział, że na scenie programu zaprezentuje swój najnowszy singiel.

Premierowe odcinki 16. edycji programu The Voice of Poland są emitowane w każdą sobotę o 20:30 na antenie TVP2. 

Źródło: TVP

Co o tym sądzisz?
