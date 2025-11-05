Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

The Voice of Poland z nową prowadzącą. To znana influencerka

W nadchodzącym odcinku 16. edycji The Voice of Poland, który będzie emitowany na żywo, nie zabraknie licznych niespodzianek. Poza emocjonującymi występami jedną z nich będzie nowa współprowadząca, której z pewnością nie trzeba przedstawiać internautom. O jaką influencerkę chodzi?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  the voice of poland 
Zdjęcie z planu The Voice of Poland fot. Waldemar Kompała, TVP
Reklama

Już w sobotę 8 listopada 2025 roku na TVP2 oraz TVP VOD 0 godzinie 20:30 rozpoczynają się odcinki na żywo 16. edycji The Voice of Poland. Okazuje się, że widzowie będą świadkami nie tylko zupełnie nowych emocjonujących występów, ale też debiutu jednej z najpopularniejszych influencerek w naszym kraju, której z pewnością nie trzeba przedstawiać młodemu pokoleniu. 

Hi Hania poprowadzi The Voice of Poland

W 16. edycji The Voice of Poland w roli współprowadzącej zadebiutuje Hanna Puchalska, znana wszystkim jako Hi Hania. Jest ona jedną z najpopularniejszych obecnie twórczyń internetowych w Polsce. Na TikToku zgromadziła już ponad 2,2 miliona obserwatorów, a jej konto na Instagramie o nazwie @hi_hania śledzi ponad 1,3 miliona osób. Szczególną popularnością cieszy się również jej kanał na YouTubie, który obecnie subskrybuje ponad 730 tysięcy widzów.

Poza lifestylowym contentem, którym dzieli się na swoich kanałach, Hi Hania pasjonuje się muzyką. Od dawna tworzy swoje solowe utwory oraz jest członkinią popularnej ekipy Genzie. Nowa współprowadząca ma na koncie również debiut aktorski - na początku roku światło dzienne ujrzał film 100 dni do matury, w którym zagrała jedną z głównych ról. Teraz przed Hi Hanią kolejny, niezwykle ważny w jej życiu zawodowym debiut. Oto jak skomentowała dołączenie do ekipy The Voice of Poland:

Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu oglądałam The Voice of Poland, czułam emocje uczestników - ten stres, ekscytacje. Nigdy nie pomyślałabym, że pewnego dnia znajdę się w tym programie jako współprowadząca. Cieszę się bardzo, bo The Voice of Poland jest o odwadze, by pokazać swój głos i serce. To dla mnie coś naprawdę wyjątkowego - być tak blisko muzyki, emocji i ludzi, którzy spełniają swoje marzenia. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że to jedno z tych doświadczeń, które od dawna było na mojej bucket liście - mówi podekscytowana swoją nową rolą Hi Hania. 

W związku z pojawieniem się Hi Hani w etapie Live 16. edycji The Voice of Poland, u boku Pauliny Chylewskiej i Macieja Musiała zabraknie Jana Dąbrowskiego. Nie oznacza to jednak, że uwielbiany przez miliony influencer zakończył przygodę z formatem - będzie go można oglądać w 9. edycji The Voice Kids, której premiera na TVP2 nastąpi już wiosną 2026 roku.

Hi Hania w The Voice of Polandfot. @czyzewsky

Źródło: Materiały prasowe TVP

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  the voice of poland 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

6,4

2011
The Voice of Poland Muzyczny

Najnowsze

1 Tom Holland Zendaya
-

Spider-Man 4 - czy Zendaya odegra dużą rolę w filmie? Stylista aktorki dał wskazówkę

2 Bat Rodzinka
-

Zwiastun serialu dla dzieci Bat Rodzinka. Czy krytykowana kreska radzi sobie w ruchu?

3 motorola edge 70
-

Smartfon Motorola edge 70 wjeżdża do Polski. Cienki jak żyletka, pancerny jak czołg?

4 4. Portgas D. Ace
-

Gwiazda Cobra Kai jako Ace w 3. sezonie One Piece od Netflixa!

5 Prime Video - listopad 2025
-

Amazon Prime Video - nowości na listopad 2025. Zły zamiar, Bat Rodzinka i inne

6 Lewis Tan w Mortal Kombat
-

Iron Fist Netflixa mógł być Azjatą. Gwiazda Mortal Kombat była blisko dostania roli

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV