The Voice of Poland z nową prowadzącą. To znana influencerka

Już w sobotę 8 listopada 2025 roku na TVP2 oraz TVP VOD 0 godzinie 20:30 rozpoczynają się odcinki na żywo 16. edycji The Voice of Poland. Okazuje się, że widzowie będą świadkami nie tylko zupełnie nowych emocjonujących występów, ale też debiutu jednej z najpopularniejszych influencerek w naszym kraju, której z pewnością nie trzeba przedstawiać młodemu pokoleniu.

Hi Hania poprowadzi The Voice of Poland

W 16. edycji The Voice of Poland w roli współprowadzącej zadebiutuje Hanna Puchalska, znana wszystkim jako Hi Hania. Jest ona jedną z najpopularniejszych obecnie twórczyń internetowych w Polsce. Na TikToku zgromadziła już ponad 2,2 miliona obserwatorów, a jej konto na Instagramie o nazwie @hi_hania śledzi ponad 1,3 miliona osób. Szczególną popularnością cieszy się również jej kanał na YouTubie, który obecnie subskrybuje ponad 730 tysięcy widzów.

Poza lifestylowym contentem, którym dzieli się na swoich kanałach, Hi Hania pasjonuje się muzyką. Od dawna tworzy swoje solowe utwory oraz jest członkinią popularnej ekipy Genzie. Nowa współprowadząca ma na koncie również debiut aktorski - na początku roku światło dzienne ujrzał film 100 dni do matury, w którym zagrała jedną z głównych ról. Teraz przed Hi Hanią kolejny, niezwykle ważny w jej życiu zawodowym debiut. Oto jak skomentowała dołączenie do ekipy The Voice of Poland:

Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu oglądałam The Voice of Poland, czułam emocje uczestników - ten stres, ekscytacje. Nigdy nie pomyślałabym, że pewnego dnia znajdę się w tym programie jako współprowadząca. Cieszę się bardzo, bo The Voice of Poland jest o odwadze, by pokazać swój głos i serce. To dla mnie coś naprawdę wyjątkowego - być tak blisko muzyki, emocji i ludzi, którzy spełniają swoje marzenia. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że to jedno z tych doświadczeń, które od dawna było na mojej bucket liście - mówi podekscytowana swoją nową rolą Hi Hania.

W związku z pojawieniem się Hi Hani w etapie Live 16. edycji The Voice of Poland, u boku Pauliny Chylewskiej i Macieja Musiała zabraknie Jana Dąbrowskiego. Nie oznacza to jednak, że uwielbiany przez miliony influencer zakończył przygodę z formatem - będzie go można oglądać w 9. edycji The Voice Kids, której premiera na TVP2 nastąpi już wiosną 2026 roku.