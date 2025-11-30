Najpopularniejsi superbohaterowie na świecie. Prawdziwi twardziele i gwiazdy popkultury

fot. materiały prasowe

Reklama

Stworzyli nam dzieciństwo i wychowali całe pokolenia. Niesamowici superbohaterowie nie są już wyłącznie komiksowymi tworami - to ikony o potężnej pozycji w popkulturze, która umacniała się na przestrzeni wielu dekad. Niezliczone wspaniałe historie i wielkie przygody wielkich postaci - nic więc dziwnego, że szaleje za nimi świat. Ale oryginalne moce to nie wszystko. Aby zapaść w pamięć widzów ważny jest też ludzki czynnik. Charyzma, charakter i złożone motywacje, to one budują fabułę. Bez tego wielu bohaterów zostaje po prostu fikcyjnymi kreacjami, o których bardzo łatwo zapomnieć.

Zbiór ikonicznych superheroes nie ma końca. Biorąc pod uwagę wszystkie uniwersa i ogrom rozmaitych historii, wybór najlepszych postaci graniczy z cudem. Jednak istnieje kilku bohaterów, których zna absolutnie każdy - nawet ci, których nie pociąga superbohaterska fikcja. Wokół tych postaci powstał tak potężny krąg fanów, że ich imiona są rozpoznawalne niemal wszędzie.

Przywołajmy więc najpopularniejszych superbohaterów na świecie - postacie, o których każdy słyszał choć raz w życiu.

Najpopularniejsi superbohaterowie na świecie