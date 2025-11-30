Przeczytaj w weekend
placeholder
placeholder

Najpopularniejsi superbohaterowie na świecie. Prawdziwi twardziele i gwiazdy popkultury

Globalne ikony - to właśnie najpopularniejsi superbohaterowie na świecie. Już dawno wykroczyli poza karty komiksów oraz ekrany kinowe czy telewizyjne. Gdyby nie świadomość, że są fikcją, moglibyśmy pomyśleć, że żyją wśród nas. Czas przywołać najbardziej znanych herosów wszech czasów.
Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  marvel 
popularność superbohaterowie dc
Iron Man fot. materiały prasowe
Stworzyli nam dzieciństwo i wychowali całe pokolenia. Niesamowici superbohaterowie nie są już wyłącznie komiksowymi tworami - to ikony o potężnej pozycji w popkulturze, która umacniała się na przestrzeni wielu dekad. Niezliczone wspaniałe historie i wielkie przygody wielkich postaci - nic więc dziwnego, że szaleje za nimi świat. Ale oryginalne moce to nie wszystko. Aby zapaść w pamięć widzów ważny jest też ludzki czynnik. Charyzma, charakter i złożone motywacje, to one budują fabułę. Bez tego wielu bohaterów zostaje po prostu fikcyjnymi kreacjami, o których bardzo łatwo zapomnieć.

Zbiór ikonicznych superheroes nie ma końca. Biorąc pod uwagę wszystkie uniwersa i ogrom rozmaitych historii, wybór najlepszych postaci graniczy z cudem. Jednak istnieje kilku bohaterów, których zna absolutnie każdy - nawet ci, których nie pociąga superbohaterska fikcja. Wokół tych postaci powstał tak potężny krąg fanów, że ich imiona są rozpoznawalne niemal wszędzie.

Przywołajmy więc najpopularniejszych superbohaterów na świecie - postacie, o których każdy słyszał choć raz w życiu.

Najpopularniejsi superbohaterowie na świecie

10. Zielona Latarnia

10. Zielona Latarnia
fot. materiały prasowe
Źródło: movieweb.com

