Reżyserka Eternals miała zrobić inny film MCU. Z ważną postacią z Avengers

Reżyserka Eternals Chloe Zhao ujawniła w nowym wywiadzie, że pierwotnie miała stanąć za sterami zupełnie innego projektu Marvela. Wyjaśniła, dlaczego plany upadły i jak finalnie trafiła do MCU przy tytule, który później wywołał lawinę krytyki.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
eternals Disney czarna wdowa MCU
Sersi – jako jedna z Eternals, potrafi manipulować materią i zmieniać rzeczywistość wokół niej. Marvel
Przy Eternals wszyscy sądzili, że to Marvel Studios odnalazło Chloe Zhao i wyłowiło ten talent, by pokazać go mainstreamowemu widzowi. Okazuje się, że reżyserka, która w roku premiery Eternals zdobyła Oscara za dobrze oceniane Nomadland, sama się do nich zgłosiła, bo zależało jej na reżyserii filmu Czarna Wdowa.

Chloe Zhao w MCU

- Najpierw rozmawiałam z nimi o Czarnej Wdowie, ale niestety to nie wyszło przez konflikt w terminarzu. Wtedy Nate Moore, mój producent przy Eternals, pokazał mi zarys tego filmu. Odpowiedziałam mu: "Wow, dostanę te nieśmiertelne postacie, niczym z greckiej sztuki, do analizy człowieczeństwa. A potem mogę stworzyć potwory i kosmicznych bogów, tak?". To pewnie powinno mnie wystraszyć. Nie wiem. Zwykle skaczę na głęboką wodę, zanim wiem, jak pływać.

fot. Marvel Studios

Krytyka Eternals nie zniechęciła reżyserki i chętnie wróciłaby do MCU, by opowiedzieć nową historię. Na razie nie ma planów na Eternals 2 i nie wiadomo, czy Kevin Feige, szef Marvel Studios, jest zainteresowany współpracą ze zdobywczynią Oscara.

Chloe Zhao obecnie zbiera pochwały widzów i krytyków za Hamnet, który jest uważany za jeden z najlepszych filmów 2025 roku. Jej produkcja jest jednym z oscarowych faworytów.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
eternals Disney czarna wdowa MCU
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

