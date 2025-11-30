Reżyserka Eternals miała zrobić inny film MCU. Z ważną postacią z Avengers

Przy Eternals wszyscy sądzili, że to Marvel Studios odnalazło Chloe Zhao i wyłowiło ten talent, by pokazać go mainstreamowemu widzowi. Okazuje się, że reżyserka, która w roku premiery Eternals zdobyła Oscara za dobrze oceniane Nomadland, sama się do nich zgłosiła, bo zależało jej na reżyserii filmu Czarna Wdowa.
Chloe Zhao w MCU
Krytyka Eternals nie zniechęciła reżyserki i chętnie wróciłaby do MCU, by opowiedzieć nową historię. Na razie nie ma planów na Eternals 2 i nie wiadomo, czy Kevin Feige, szef Marvel Studios, jest zainteresowany współpracą ze zdobywczynią Oscara.
Chloe Zhao obecnie zbiera pochwały widzów i krytyków za Hamnet, który jest uważany za jeden z najlepszych filmów 2025 roku. Jej produkcja jest jednym z oscarowych faworytów.
