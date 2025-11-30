Reżyserka Eternals miała zrobić inny film MCU. Z ważną postacią z Avengers

Marvel

Przy Eternals wszyscy sądzili, że to Marvel Studios odnalazło Chloe Zhao i wyłowiło ten talent, by pokazać go mainstreamowemu widzowi. Okazuje się, że reżyserka, która w roku premiery Eternals zdobyła Oscara za dobrze oceniane Nomadland, sama się do nich zgłosiła, bo zależało jej na reżyserii filmu Czarna Wdowa.

Chloe Zhao w MCU

Czarnej Wdowie Eternals - Najpierw rozmawiałam z nimi o, ale niestety to nie wyszło przez konflikt w terminarzu. Wtedy Nate Moore, mój producent przy, pokazał mi zarys tego filmu. Odpowiedziałam mu: "Wow, dostanę te nieśmiertelne postacie, niczym z greckiej sztuki, do analizy człowieczeństwa. A potem mogę stworzyć potwory i kosmicznych bogów, tak?". To pewnie powinno mnie wystraszyć. Nie wiem. Zwykle skaczę na głęboką wodę, zanim wiem, jak pływać.

fot. Marvel Studios

Krytyka Eternals nie zniechęciła reżyserki i chętnie wróciłaby do MCU, by opowiedzieć nową historię. Na razie nie ma planów na Eternals 2 i nie wiadomo, czy Kevin Feige, szef Marvel Studios, jest zainteresowany współpracą ze zdobywczynią Oscara.

Chloe Zhao obecnie zbiera pochwały widzów i krytyków za Hamnet, który jest uważany za jeden z najlepszych filmów 2025 roku. Jej produkcja jest jednym z oscarowych faworytów.