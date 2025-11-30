Rocky - będzie serial w uniwersum kultowej postaci. Co z Creed 4?

fot. Warner Bros. Pictures

Michael B. Jordan, odtwórca roli Creeda oraz producent serii, zapowiedział, że szykują spin-off w postaci serialu. Twierdzi, że projekt został zakupiony przez Amazon Prime Video, a bohaterką będzie Amara, córka Adonisa Creeda.

Creed jako serial

- Zobaczysz inną część Creed-verse, jak lubię to nazywać. Tego typu małe projekty pozwolą utrzymać uniwersum przy życiu bez potrzeby całkowitego opierania go na mnie, bym to ciągnął w roli boksera. Będzie to obok tego.

A co z Creed 4? Czy powstanie?

- Koniec końców na pewno powstanie. To franczyza, która była dla mnie ważna. Kocham MGM i Irvina Winklera. Myślę, że jest tutaj jeszcze historia do opowiedzenia. Czy chcę być w ringu jako bokser przez następne 15 lat? Niekoniecznie. Są jednak inteligentne sposoby i interesujące postacie, które wprowadziliśmy, dzięki czemu możemy zobaczyć, do czego to doprowadzi. Łącznie z wprowadzeniem nowych bohaterów, o których myślę. Wciąż mogę mieć jeszcze kilka pomysłów na tę franczyzę.

Na razie potencjalna data premiery i start prac nie są znane. Projekty są w fazie rozwoju, więc jeszcze na długo przed etapem preprodukcji, czyli przygotowania do pracy na planie. Jordan obecnie pracuje nad projektem Afera Thomasa Crowna.