Rocky - będzie serial w uniwersum kultowej postaci. Co z Creed 4?
Michael B. Jordan, który rozwija część franczyzy Rocky związaną z postacią Creeda, zapowiedział dwa projekty. Poza oczywistym Creedem 4 powstanie serial o jednej z postaci z tej serii. Ujawnił różne szczegóły na temat planów.
Michael B. Jordan, odtwórca roli Creeda oraz producent serii, zapowiedział, że szykują spin-off w postaci serialu. Twierdzi, że projekt został zakupiony przez Amazon Prime Video, a bohaterką będzie Amara, córka Adonisa Creeda.
Creed jako serial
- Zobaczysz inną część Creed-verse, jak lubię to nazywać. Tego typu małe projekty pozwolą utrzymać uniwersum przy życiu bez potrzeby całkowitego opierania go na mnie, bym to ciągnął w roli boksera. Będzie to obok tego.
A co z Creed 4? Czy powstanie?
- Koniec końców na pewno powstanie. To franczyza, która była dla mnie ważna. Kocham MGM i Irvina Winklera. Myślę, że jest tutaj jeszcze historia do opowiedzenia. Czy chcę być w ringu jako bokser przez następne 15 lat? Niekoniecznie. Są jednak inteligentne sposoby i interesujące postacie, które wprowadziliśmy, dzięki czemu możemy zobaczyć, do czego to doprowadzi. Łącznie z wprowadzeniem nowych bohaterów, o których myślę. Wciąż mogę mieć jeszcze kilka pomysłów na tę franczyzę.
Na razie potencjalna data premiery i start prac nie są znane. Projekty są w fazie rozwoju, więc jeszcze na długo przed etapem preprodukcji, czyli przygotowania do pracy na planie. Jordan obecnie pracuje nad projektem Afera Thomasa Crowna.