Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tomasz Schuchardt szczerze o zmaganiach z depresją i atakami paniki

Tomasz Schuchardt od lat borykał się z trudnościami psychicznymi, w tym z atakami paniki. W rozmowie opowiedział, jak to przeżycie skłoniło go do głębokiej refleksji, podjęcia terapii i przewartościowania życia. Podzielił się również swoim spojrzeniem na to, czym dla niego jest prawdziwa męskość.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Tomasz Schuchardt 
Tomasz Schuchardt fot. materiały prasowe TVN
Reklama

Tomasz Schuchardt otwarcie opowiada o swojej osobistej, wymagającej podróży ku zdrowiu psychicznemu. Kilka lat temu doświadczył pierwszego ataku paniki, co skłoniło go do podjęcia terapii i przewartościowania swojego życia. Dziś szczerze dzieli się zmianami, jakie zaszły w jego codzienności, oraz tym, jak radzi sobie z własnymi emocjami.

Znany z ról w takich produkcjach jak Chrzest czy Jesteś Bogiem, Schuchardt zyskał opinię jednego z najbardziej utalentowanych aktorów swojego pokolenia. Jego wizerunki sceniczne często wymagają ogromnego zaangażowania emocjonalnego, co przekłada się także na jego osobiste doświadczenia. Prywatnie aktor nie unika trudnych tematów i od lat opowiada o zmaganiach z lękiem, stresem i wypaleniem, które doprowadziły go do depresji.

Zobacz także:

Tomasz Schuchardt
-
Na weekend

Jeśli nie ma budżetu, róbmy prostsze kino - Tomasz Schuchardt o Wiedźminie i nie tylko [WYWIAD]

Wielka woda
-

Tomasz Schuchardt - wiek, żona, dzieci, wykształcenie, role, teatr

Tomasz Schuchardt zmagał się z problemami natury psychicznej

Kilka lat temu Tomasz Schuchardt przeszedł ważny etap w swoim życiu, który zmienił jego sposób postrzegania siebie i świata. W rozmowie z weekend.gazeta.pl przyznał, że dojrzałość, jaką dziś w sobie dostrzega, była efektem trudnego procesu wewnętrznego, którego początkiem były ataki paniki. To właśnie one zmusiły go do głębokiej konfrontacji ze sobą i przewartościowania swoich dotychczasowych wyborów:

To oczywiście jest proces, ale myślę, że kilka lat temu rzeczywiście dojrzałem. Do tego, żeby się skonfrontować ze sobą, zostałem w zasadzie zmuszony, kiedy zacząłem doświadczać ataków paniki.

Aktor przyznał, że pierwszy taki atak paniki przeżył pięć lat temu, pewnego spokojnego wieczoru w domu. Nagle ogarnął go paraliżujący lęk, któremu towarzyszyło przerażenie, że jego życie właśnie dobiega końca. W trosce o zdrowie przeszedł szereg badań, które nie wykazały żadnych fizycznych schorzeń. Okazało się, że źródło problemu tkwiło w sferze psychicznej. To dramatyczne doświadczenie stało się dla niego ważnym sygnałem, skłaniającym go do przewartościowania życia i zupełnej zmiany podejścia do samego siebie.

Po bolesnym doświadczeniu ataku paniki Schuchardt zdecydował się na kilka lat terapii, podczas której mierzył się z własnymi lękami i prawdami, których wcześniej unikał. Jak mówił, to była podróż w głąb własnej świadomości i czas, w którym uświadomił sobie, że każdy jego wybór niesie ze sobą konsekwencje. Jeszcze silniej dotarło do niego to, gdy stał się ojcem i przywitał na świecie córkę:

Trafiłem do pani psycholog i przez parę lat chodziłem na terapię. Wtedy skonfrontowałem się z kłamstwami na własny temat, które sobie opowiadałem. Zrozumiałem, że wszystko, co robię, ma swoje konsekwencje. A byłem już przecież ojcem, urodziła nam się córka, Tosia.

Na zakończenie aktor przyznał, że uświadomił sobie, iż przez długi czas na pierwszym miejscu stawiał pracę i przyjemności, odsuwając rodzinę oraz własne potrzeby na dalszy plan. Postanowił to zmienić i dziś otwarcie mówi, że prawdziwa męskość wiąże się dla niego z odpowiedzialnością.

Źródło: weekend.gazeta.pl

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Tomasz Schuchardt 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 23. Ciche miejsce (2018)
-

Horror boi się Supermana? Data premiery Cichego miejsca 3 przesunięta

2 Spider-Man 3
-

Kirsten Dunst o możliwym Spider-Manie 4 z Tobeyem Maguirem: "Myślę, że byłby to ciekawy film"

3 Daredevil
-

2. sezon Daredevila z wielkim rozmachem. To koniec rywalizacji Murdocka z Fiskiem?

4 The Boys
-

Najbardziej przełomowe seriale o superbohaterach. To one dały początek wielkim blockbusterom

5 Dark
-

Najbardziej ekscytujące seriale thrillerowe - niewiarygodne, ile tu zwrotów akcji!

6 Predator: Badlands
-

Nowy Predator otrzyma komiksowy prequel. Pierwsze okładki i opis fabuły

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim [ZDJĘCIA]

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim...

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV