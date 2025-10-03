Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 5. odcinek? WYNIKI z 3.10

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Na antenie Polsatu 5 września 2025 roku zadebiutowała 22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wśród uczestników znaleźli się: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Edyta i Kamil Studnicki. Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. Dotychczas widzowie mogli zobaczyć cztery odcinki programu. Zwyciężczynią pierwszego epizodu została Natalia Muianga, która wystąpiła jako Whitney Houston. W drugim wygrał Kamil Studnicki jako Benson Boone, w trzecim Natalia Muianga jako Ciara, a w czwartym Krystian Ochman jako Lola Young. Kto triumfował w piątym odcinku?

Od 5. odcinka 22. sezonu najlepszego muzycznego show, będzie dwóch zwycięzców z nagrodą pieniężną. Uczestnik, zajmujący 2. miejsce, również otrzyma czek, który powędruje na cele charytatywne. To od niego będzie zależało, komu przekaże kwotę w wysokości 5 tysięcy.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 5. odcinek – występy

W 5. odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

Krystian Ochman zaprezentował się na scenie jako Teddy Swims w utworze The Door;

Kamil Studnicki zaśpiewał piosenkę Cher pod tytułem Hernando’s Hideaway;

Julia Żugaj zaprosiła do wspólnego występu Aleksandrę Szwed. Panie wcieliły się w Justina Biebera i Nicki Minaj w utworze Beauty and a beat;

Modest Ruciński wystąpił jako Dean Martin w piosence That's Amore;

Natalia Muianga zaprezentowała się na scenie jako Beyonce w utworze Naughty Girl;

Edyta Herbuś stała się Barbarą Rylską w piosence Ta mała piła dziś;

Marta Bijan wcieliła się w Sarsę w utworze Zapomnij mi;

Andrzej Nejman wystąpił jako Billy Moore w piosence Up&down.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 5. odcinek – zwycięzca

Zwycięzcą 5. odcinka 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo została Marta Bijan. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała Fundacji Daj Herbatę, zajmującej się osobami w kryzysie bezdomności. Drugie miejsce należało do Modesta Rucińskiego, który pierwszą w tym programie drugą nagrodę przeznaczył na Fundację Przemek Dzieciom.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 5. odcinek – tabela wyników

Tabela wyników po 5. odcinku prezentuje się następująco:

Marta Bijan Modest Ruciński Krystian Ochman Edyta Herbuś Andrzej Nejman Natalia Muianga Kamil Studnicki Julia Żugaj

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – zdjęcia z 5. odcinka