Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 8. odcinek? WYNIKI z 24.10

W kogo wcielili się uczestnicy 22. sezonu programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo w 8. odcinku?
Ania Szczudlińska
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
fot. materiały prasowe Polsat
Na antenie Polsatu 5 września 2025 roku zadebiutowała 22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wśród uczestników znaleźli się: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Edyta i Kamil Studnicki. Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Majka Jeżowska, która w tym odcinku zastąpiła Małgorzatę Walewską. Dotychczas widzowie mogli zobaczyć siedem odcinków programu. Zwyciężczynią pierwszego epizodu została Natalia Muianga, która wystąpiła jako Whitney Houston. W drugim wygrał Kamil Studnicki jako Benson Boone, w trzecim Natalia Muianga jako Ciara,  w czwartym Krystian Ochman jako Lola Young, w piątym Marta Bijan jako Sarsa, w szóstym Modest Ruciński jako Wanda Kwietniewska, a w siódmym Kamil Studnicki jako Eminem. Kto triumfował w ósmym odcinku?

Przypomnijmy, że od 5. odcinka 22. sezonu najlepszego muzycznego show, jest dwóch zwycięzców z nagrodą pieniężną. Uczestnik, zajmujący 2. miejsce, również otrzymuje czek, który powędruje na cele charytatywne. To od niego będzie zależało, komu przekaże kwotę w wysokości 5 tysięcy.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 8. odcinek – występy

W 8. odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

  • Marta Bijan zaprezentowała się na scenie jako Cleo w piosence My Słowianie;
  • Natalia Muianga stała się Dionne Warwick w utworze Walk on by;
  • Kamil Studnicki wcielił się w Agnieszkę Chylińską w piosence Królowa łez;
  • Krystian Ochman wystąpił jako Johnny Cash w utworze Ring of Fire;
  • Edyta Herbuś zaprezentowała się na scenie jako Ava Max w piosence Salt;
  • Julia Żugaj stała się Andrzejem "Kobrą" Krasińskim z zespołu Kobranocka i zaśpiewała utwór Kocham cię jak Irlandię;
  • Modest Ruciński zaprosił do wspólnego występu Kazimierza Mazura. Panowie zaprezentowali piosenkę Kabaretu Starszych Panów Piosenka jest dobra na wszystko;
  • Andrzej Nejman wystąpił jako Serj Tankian z System of a Down w utworze B.Y.O.B.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 8. odcinek – zwycięzca

Zwycięzcą 8. odcinka 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo został Andrzej Nejman. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał przekazał Fundacji Herosi, która zajmuje się dziećmi z chorobami onkologicznymi. Drugie miejsce należało do Krystiana Ochmana, który czek na 5 tysięcy złotych przeznaczył na World Woman Health Foundation. 

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 8. odcinek – tabela wyników

Tabela wyników po 8. odcinku prezentuje się następująco:

  1. Andrzej Nejman
  2. Krystian Ochman
  3. Natalia Muianga
  4. Modest Ruciński
  5. Marta Bijan 
  6. Julia Żugaj
  7. Kamil Studnicki
  8. Edyta Herbuś 

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – zdjęcia z 8. odcinka

Marta Bijan

Marta Bijan jako Cleo

Marta Bijan
fot. materiały prasowe Polsat
Źródło: Materiały prasowe Polsat

