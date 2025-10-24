Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 8. odcinek? WYNIKI z 24.10

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Na antenie Polsatu 5 września 2025 roku zadebiutowała 22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wśród uczestników znaleźli się: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Edyta i Kamil Studnicki. Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Majka Jeżowska, która w tym odcinku zastąpiła Małgorzatę Walewską. Dotychczas widzowie mogli zobaczyć siedem odcinków programu. Zwyciężczynią pierwszego epizodu została Natalia Muianga, która wystąpiła jako Whitney Houston. W drugim wygrał Kamil Studnicki jako Benson Boone, w trzecim Natalia Muianga jako Ciara, w czwartym Krystian Ochman jako Lola Young, w piątym Marta Bijan jako Sarsa, w szóstym Modest Ruciński jako Wanda Kwietniewska, a w siódmym Kamil Studnicki jako Eminem. Kto triumfował w ósmym odcinku?

Przypomnijmy, że od 5. odcinka 22. sezonu najlepszego muzycznego show, jest dwóch zwycięzców z nagrodą pieniężną. Uczestnik, zajmujący 2. miejsce, również otrzymuje czek, który powędruje na cele charytatywne. To od niego będzie zależało, komu przekaże kwotę w wysokości 5 tysięcy.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 8. odcinek – występy

W 8. odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

Marta Bijan zaprezentowała się na scenie jako Cleo w piosence My Słowianie;

Natalia Muianga stała się Dionne Warwick w utworze Walk on by;

Kamil Studnicki wcielił się w Agnieszkę Chylińską w piosence Królowa łez;

Krystian Ochman wystąpił jako Johnny Cash w utworze Ring of Fire;

Edyta Herbuś zaprezentowała się na scenie jako Ava Max w piosence Salt;

Julia Żugaj stała się Andrzejem "Kobrą" Krasińskim z zespołu Kobranocka i zaśpiewała utwór Kocham cię jak Irlandię;

Modest Ruciński zaprosił do wspólnego występu Kazimierza Mazura. Panowie zaprezentowali piosenkę Kabaretu Starszych Panów Piosenka jest dobra na wszystko;

Andrzej Nejman wystąpił jako Serj Tankian z System of a Down w utworze B.Y.O.B.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 8. odcinek – zwycięzca

Zwycięzcą 8. odcinka 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo został Andrzej Nejman. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał przekazał Fundacji Herosi, która zajmuje się dziećmi z chorobami onkologicznymi. Drugie miejsce należało do Krystiana Ochmana, który czek na 5 tysięcy złotych przeznaczył na World Woman Health Foundation.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 8. odcinek – tabela wyników

Tabela wyników po 8. odcinku prezentuje się następująco:

Andrzej Nejman Krystian Ochman Natalia Muianga Modest Ruciński Marta Bijan Julia Żugaj Kamil Studnicki Edyta Herbuś

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – zdjęcia z 8. odcinka