Vanessa Hudgens po raz drugi została mamą. Pokazała zdjęcie prosto ze szpitala

Vanessa Hudgens podzieliła się z fanami radosną nowiną - na świecie pojawiło się jej drugie dziecko. Aktorka ogłosiła to w poruszającym wpisie na swoim profilu na Instagramie, w którym podkreśliła, jak wyjątkowa i wymagająca jest rola matki. Już kilka miesięcy temu 36-letnia gwiazda ujawniła, że ponownie spodziewa się dziecka, publikując na swoim profilu serię zdjęć dumnie prezentujących ciążowe krągłości. W rozmowie z E! News przyznała, że macierzyństwo odmieniło jej spojrzenie na życie i nadało mu zupełnie nowy wymiar.

Vanessa Hudgens powitała na świecie swoją drugą pociechę

Vanessa Hudgens od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia, a wszystko za sprawą roli Gabrielli Montez w kultowej serii High School Musical. Choć kariera aktorska przyniosła jej ogromną popularność, równie harmonijnie układa się jej życie prywatne. Od dwóch lat jest żoną baseballisty Cole’a Tuckera, a ich rodzina wciąż się powiększa. W 2024 roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, choć do dziś nie zdradzili jego imienia ani płci, dbając o zachowanie prywatności. Teraz w życiu aktorki nadszedł kolejny wielki moment. W najnowszym wpisie na swoim profilu na Instagramie Hudgens poinformowała, że jej drugie dziecko właśnie przyszło na świat. Opublikowała zdjęcie ze szpitalnego łóżka, trzymając dłoń męża. Do zdjęcia dołączyła szczere słowa, skierowane do wszystkich matek:

Zrobiłam to. Urodziłam kolejne dziecko! Co za szalony poród. Wielkie brawa dla wszystkich mam. To naprawdę niesamowite, co potrafią nasze ciała.