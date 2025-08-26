Will Smith oszukał fanów? Są pewni, że skorzystał z AI

fot. materiały prasowe

Reklama

Will Smith (Jestem legendą, Bajer z Bel-Air) jakiś czas temu postanowił wrócić do muzyki po ponad 20-letniej przerwie. W marcu 2025 roku artysta zapowiedział swój nowy album Based on a True Story, który doczekał się premiery pod koniec tego samego miesiąca. W ramach jego promocji wyruszył w trasę po Wielkiej Brytanii i Europie. Krążek niestety nie odniósł sukcesu. Nie tylko nie znalazł się on na żadnej znaczącej liście przebojów, ale też stał się najgorzej ocenianym albumem 2025 roku w rankingu Album of The Year. Wygląda na to, że Will Smith w tym roku naprawdę nie ma szczęścia w swojej karierze. Niedługo po tym, jak jego album odniósł porażkę, gwiazdor znalazł się w ogniu krytyki przez nagranie z trasy koncertowej, którym podzielił się na YouTubie. Internauci są przekonani, że widoczny na nim tłum fanów został... wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji.

Will Smith w ogniu krytyki przez nagranie z koncertu

W niedzielę 24 sierpnia Will Smith zagrał koncert w Scarborough w Anglii. Niedługo po jego zakończeniu artysta postanowił podziękować fanom, publikując nagranie zatytułowane ''Moją ulubioną częścią trasy jest możliwość zobaczenia was wszystkich z bliska. Dziękuję, że przyszliście mnie zobaczyć''. Choć film ten szybko stał się viralem, Will Smith nie ma powodów do radości. Internauci nie mają wątpliwości, że tłum fanów jest sztuczny i powstał za pomocą AI. Fani Willa Smitha nie kryją oburzenia z tego powodu, a spora część z nich go wyśmiała. Jeden z komentujących stwierdził:

Wyobraź sobie, że jesteś tak bogaty i sławny, a musisz korzystać z nagrania tłumu wygenerowanego przez sztuczną inteligencje. Do tego te boty komentujące pod filmem. Tragedia, stary. Kiedyś byłeś fajny.

O tym, jak wygląda wspomniane nagranie udostępnione przez Willa Smitha, możecie przekonać się poniżej: