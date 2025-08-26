Reklama
placeholder

Will Smith oszukał fanów? Są pewni, że skorzystał z AI

Will Smith podpadł swoim fanom. Gwiazdor został wyśmiany po tyn, jak udostępnił w sieci nagranie ze swojej trasy koncertowej i podziękował fanom za obecność. Internauci są przekonani, że film został wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  will smith 
AI sztuczna inteligencja
Zdjęcie promujące trasę koncertową Willa Smitha fot. materiały prasowe
Reklama

Will Smith (Jestem legendą, Bajer z Bel-Air) jakiś czas temu postanowił wrócić do muzyki po ponad 20-letniej przerwie. W marcu 2025 roku artysta zapowiedział swój nowy album Based on a True Story, który doczekał się premiery pod koniec tego samego miesiąca. W ramach jego promocji wyruszył w trasę po Wielkiej Brytanii i Europie. Krążek niestety nie odniósł sukcesu. Nie tylko nie znalazł się on na żadnej znaczącej liście przebojów, ale też stał się najgorzej ocenianym albumem 2025 roku w rankingu Album of The Year. Wygląda na to, że Will Smith w tym roku naprawdę nie ma szczęścia w swojej karierze. Niedługo po tym, jak jego album odniósł porażkę, gwiazdor znalazł się w ogniu krytyki przez nagranie z trasy koncertowej, którym podzielił się na YouTubie. Internauci są przekonani, że widoczny na nim tłum fanów został... wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji

Will Smith w ogniu krytyki przez nagranie z koncertu

W niedzielę 24 sierpnia Will Smith zagrał koncert w Scarborough w Anglii. Niedługo po jego zakończeniu artysta postanowił podziękować fanom, publikując nagranie zatytułowane ''Moją ulubioną częścią trasy jest możliwość zobaczenia was wszystkich z bliska. Dziękuję, że przyszliście mnie zobaczyć''. Choć film ten szybko stał się viralem, Will Smith nie ma powodów do radości. Internauci nie mają wątpliwości, że tłum fanów jest sztuczny i powstał za pomocą AI. Fani Willa Smitha nie kryją oburzenia z tego powodu, a spora część z nich go wyśmiała. Jeden z komentujących stwierdził:

Wyobraź sobie, że jesteś tak bogaty i sławny, a musisz korzystać z nagrania tłumu wygenerowanego przez sztuczną inteligencje. Do tego te boty komentujące pod filmem. Tragedia, stary. Kiedyś byłeś fajny.

O tym, jak wygląda wspomniane nagranie udostępnione przez Willa Smitha, możecie przekonać się poniżej:

Źródło: YouTube: Will Smith / Album of The Year

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  will smith 
AI sztuczna inteligencja
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Peacemaker
-

Superman uratował Peacemakera? Wyniki oglądalności poszły w górę

2 Batman 2000 anulowanu
-

Anulowany film o Batmanie z kategorią R. Ujawniono nowe szczegóły po ponad 20 latach

3 Nabrzeże
-

To miał być hit Netflixa. 2. sezon nie powstanie!

4 Prime Video
-

Złożono pozew przeciwko Amazonowi. Kupowane produkcje wcale nie należą do konsumenta?

5 Yellowstone
-

Znana aktorka w spin-offie Yellowstone. Kogo zagra?

6 Grobowiec świetlików
-

Grobowiec świetlików – poruszające arcydzieło anime i kina wojennego w polskich kinach!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

8

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

9

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

10

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV