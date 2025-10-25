Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zwariowany świat Malcolma: serialowi bracia spotkali się po latach. Bardzo się zmienili?

Frankie Muniz, z okazji powrotu Zwariowanego świata Malcolma, spotkał się ze swoimi telewizyjnymi braćmi, Justinem Berfieldem i Christopherem Mastersonem. W poście w mediach społecznościowych przyznał, że nie może się doczekać, aż publiczność zobaczy nowe odcinki.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Marta Babadag
Marta Babadag
Tagi:  zwariowany świat malcolma 
malcolm in the middle
Malcolm in the middle fot. IMDb.com
Reklama

Sitcom Zwariowany świat Malcolma powstawał w latach 2000-2006. Opowiada o perypetiach Malcolma, środkowego dziecka z dysfunkcyjnej, wielodzietnej rodziny, mieszkającej na przedmieściach amerykańskiego miasta. Kiedy Malcolm, po teście przeprowadzonym przez szkolną pedagog dowiaduje się, że ma bardzo wysoki iloraz inteligencji, jego życie diametralnie się zmienia.

W Polsce Zwariowany świat Malcolma najpierw emitował Polsat, a dzisiaj serial można obejrzeć na Disney+. Serial zdobył łącznie siedem nagród Emmy.

Zwariowany świat Malcolma - spotkanie po latach

Frankie Muniz pochwalił się spotkaniem swojej telewizyjnej rodziny z okazji nadchodzącego rebootu serialu Zwariowany świat Malcolma.

Frankie Muniz - aktor i obecnie również kierowca wyścigowy - udostępnił zdjęcie zza kulis z planu serialu, na którym widać go z jego serialowymi braćmi - Justinem Berfieldem i Christopherem Mastersonem (czyli starszymi braćmi Malcolma, Reese i Francisem):

Powiedziano mi, żebym jeszcze tego nie publikował, ale potem przypomniałem sobie piosenkę przewodnią. Nie mogę się doczekać, żebyście zobaczyli nowe odcinki i tęsknię za moimi braćmi.

Zwariowany świat Malcolma - muzyka

Jeśli o muzykę chodzi, to utwór z czołówki, Boss of Me został nagrany przez They Might Be Giants specjalnie na potrzeby serialu. Za tę piosenkę zespół otrzymał Nagrodę Grammy. W serialu można też było usłyszeć muzykę takich zespołów jak: ABBA, Basement Jaxx, Sum 41, Kenny Rogers, Lords Of Acid, The Getaway People, En Vogue, Phil Collins, Quiet Riot czy Queen.

Zwariowany świat Malcolma - reboot

W grudniu ubiegłego roku ogłoszono informację o wznowieniu serialu, z nowym tytułem Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair. Ujawniono również, że Bryan Cranston i Jane Kaczmarek, którzy wcielili się w rodziców Malcolma, powrócą do swoich ról. 

W obsadzie znaleźli się również Vaughan Murrae, Keeley Karsten i Caleb Ellsworth-Clark, przy czym ten ostatni aktor przejął rolę młodszego brata Deweya, którego postać pierwotnie odtwarzał Erik Per Sullivan (ten ostatni nie zdecydował się na powrót do produkcji).

Linwood Boomer, twórca Zwariowanego świat Malcolma, powróci jako scenarzysta i producent wykonawczy, a Bryan Cranston będzie też producentem wykonawczym u boku Tracy Katsky z KatCo.

Nowy serial Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair ma zadebiutować w 2026 roku na Disney+.

 

Źródło: hollywoodreporter.com

Marta Babadag
Marta Babadag
Tagi:  zwariowany świat malcolma 
malcolm in the middle
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,0

2000
Zwariowany świat Malcolma
Oglądaj TERAZ Zwariowany świat Malcolma Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Guillermo del Toro
-

Guillermo del Toro o generatywnym AI: "Wolałbym umrzeć niż z tego skorzystać"

2 Zabójcze ciało
-

Kontynuacja horroru z Megan Fox powstaje? Trwają prace nad scenariuszem - jest potwierdzenie

3 Paul Schrader
-

Recenzje AI są obiektywniejsze? Tak uważa scenarzysta Taksówkarza

4 To: Witajcie w Derry
-

Już niedługo premiera To: Witajcie w Derry. Kiedy pojawią się poszczególne odcinki?

5 Austin Butler
-

To będzie duet aktorski nowych Policjantów z Miami? Universal prowadzi rozmowy z gwiazdą Diuny

6 John Boyega jako Finn
-

Star Wars czy Star Trek - John Boyega wybiera. Zobaczymy go kiedyś w Gwiezdnej Flocie?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Iga Światek dostała kolejny list od Taylor Swift. Pokazała go publicznie

Iga Światek dostała kolejny list od Taylor Swift. Pokazała go publicznie

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV