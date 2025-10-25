fot. IMDb.com

Sitcom Zwariowany świat Malcolma powstawał w latach 2000-2006. Opowiada o perypetiach Malcolma, środkowego dziecka z dysfunkcyjnej, wielodzietnej rodziny, mieszkającej na przedmieściach amerykańskiego miasta. Kiedy Malcolm, po teście przeprowadzonym przez szkolną pedagog dowiaduje się, że ma bardzo wysoki iloraz inteligencji, jego życie diametralnie się zmienia.

W Polsce Zwariowany świat Malcolma najpierw emitował Polsat, a dzisiaj serial można obejrzeć na Disney+. Serial zdobył łącznie siedem nagród Emmy.

Zwariowany świat Malcolma - spotkanie po latach

Frankie Muniz pochwalił się spotkaniem swojej telewizyjnej rodziny z okazji nadchodzącego rebootu serialu Zwariowany świat Malcolma.

Frankie Muniz - aktor i obecnie również kierowca wyścigowy - udostępnił zdjęcie zza kulis z planu serialu, na którym widać go z jego serialowymi braćmi - Justinem Berfieldem i Christopherem Mastersonem (czyli starszymi braćmi Malcolma, Reese i Francisem):

Powiedziano mi, żebym jeszcze tego nie publikował, ale potem przypomniałem sobie piosenkę przewodnią. Nie mogę się doczekać, żebyście zobaczyli nowe odcinki i tęsknię za moimi braćmi.

I was told not to post this yet, but then I remembered the theme song. I'm just too excited for y'all to see the new episodes and I miss my brothers. pic.twitter.com/LT2aXgsAOK — Frankie Muniz (@frankiemuniz) October 23, 2025

Zwariowany świat Malcolma - muzyka

Jeśli o muzykę chodzi, to utwór z czołówki, Boss of Me został nagrany przez They Might Be Giants specjalnie na potrzeby serialu. Za tę piosenkę zespół otrzymał Nagrodę Grammy. W serialu można też było usłyszeć muzykę takich zespołów jak: ABBA, Basement Jaxx, Sum 41, Kenny Rogers, Lords Of Acid, The Getaway People, En Vogue, Phil Collins, Quiet Riot czy Queen.

Zwariowany świat Malcolma - reboot

W grudniu ubiegłego roku ogłoszono informację o wznowieniu serialu, z nowym tytułem Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair. Ujawniono również, że Bryan Cranston i Jane Kaczmarek, którzy wcielili się w rodziców Malcolma, powrócą do swoich ról.

W obsadzie znaleźli się również Vaughan Murrae, Keeley Karsten i Caleb Ellsworth-Clark, przy czym ten ostatni aktor przejął rolę młodszego brata Deweya, którego postać pierwotnie odtwarzał Erik Per Sullivan (ten ostatni nie zdecydował się na powrót do produkcji).

Linwood Boomer, twórca Zwariowanego świat Malcolma, powróci jako scenarzysta i producent wykonawczy, a Bryan Cranston będzie też producentem wykonawczym u boku Tracy Katsky z KatCo.

Nowy serial Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair ma zadebiutować w 2026 roku na Disney+.