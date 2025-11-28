Zwierzogród 2: polski dubbing. To oni użyczają głosu postaciom
Zwierzogród 2 trafił do kin w listopadzie 2025 roku. W sequelu uwielbianej animacji pojawiają się zarówno uwielbiani przez widzów bohaterowie znani z pierwszej części, jak i nowe postacie. Którzy aktorzy użyczyli im głosu w polskiej wersji językowej animacji?
Zwierzogród powrócił w wielkim stylu. Sequel uwielbianej animacji Disneya można oglądać w kinach od 26 listopada 2025 roku. Tym razem detektywi Judy Hopps i Nick Bajer wpadają na trop tajemniczego gada, który wywraca metropolię ssaków do góry nogami. Aby rozwikłać sprawę, Judy i Nick będą musieli udać się pod przykrywką do zupełnie nowych części miasta, gdzie ich współpraca zostanie wystawiona na próbę. W oryginalnej wersji językowej Zwierzogrodu 2 ponownie można usłyszeć głosy Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elby, Jenny Slate, Nate’a Torrence’a, Bonnie Hunt. J.K. Simmonsa oraz Shakiry. W przypadku polskiego dubbingu również nie brakuje wielu znanych naziwsk.
Zwierzogród 2: polski dubbing
W Zwierzogrodzie 2 poza wyżej wymienionymi gwiazdami można usłyszeć głosy między innymi Dwayne'a Johnsona, Macaulaya Culkina, Eda Sheerana, Brendę Song oraz Michaela J. Foxa. Oto jakie gwiazdy użyczyli głosu poszczególnym postaciom w polskiej wersji językowej animacji:
- Julia Kamińska – Judy Hops
- Paweł Domagała – Nick Bajer
- Maciej Stuhr – Grześ Żmijewski
- Wiolka Walaszczyk – Gryzelda Klonowska
- Andrzej Grabowski – Krzesimir Rysiowiecki
- Krzysztof Stelmaszyk – Komendant Bogo
- Anna Wodzyńska – Gazela
- Paweł Deląg – Burmistrz Huculsky
- Gabriela Muskała – Doktor Mętna
- Jacek Fedorowicz – Jesús
- Sebastian Perdek – Pazurian
- Anna Apostolakis-Gluzińska – Bonnie Hops
- Rafał Sisicki – Stu Hops
- Katarzyna Pakosińska – Kapitan Parmeńska
- Łukasz ''Lotek'' Lodkowski – Żołędny
- Hubert Kuc – Zebra Hubert
- Sebastian Kuc – Zebra Seba
- Jadwiga Basińska – Bagnista
- Dariusz Basiński – Hipolit
- Daniel Olbrychski – Oscypa, Kierdel
- Bartosz Wesołowski – Ryszard Rysiowiecki
- Krzysztof Szczepaniak – Dan Łasica
- Jan Dąbrowski – Kocio Rysiowiecki
- Sylwia Dąbrowska – Kicia Rysiowiecka
- Mrozu – Inspektor Kichawa
- Mirosław Zbrojewicz – Feniek
- Grzegorz Pawlak – Pan Be, Flash
- Joanna Pach-Żbikowska – Fru Fru
- Barbara Kurdej-Szatan – Jagna Obłoczek
- Natalia Przybysz – Pisaczek Antyjadowy
- Mikołaj ''Bagi'' Bagiński – Barman
- Łukasz Talik – Lew Grzywin
- Krzysztof Tyniec – Frau Koza
- Łukasz Lewandowski – Herr Koza
- Elżbieta Kijowska – Babunia
- Jacek Kopczyński – Dariusz Wyj
- Zbigniew Dziduch – Moosebridge
- Paweł Szczesny – Russ
Zwierzogród 2 - zwiastun z dubbingiem
Źródło: dubbingopedia.pl