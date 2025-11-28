placeholder
Zwierzogród 2: polski dubbing. To oni użyczają głosu postaciom

Zwierzogród 2 trafił do kin w listopadzie 2025 roku. W sequelu uwielbianej animacji pojawiają się zarówno uwielbiani przez widzów bohaterowie znani z pierwszej części, jak i nowe postacie. Którzy aktorzy użyczyli im głosu w polskiej wersji językowej animacji?
Klaudia Woźniak
dubbing 
zwierzogród 2
Zdjęcie z filmu Zwierzogród 2
Zwierzogród powrócił w wielkim stylu. Sequel uwielbianej animacji Disneya można oglądać w kinach od 26 listopada 2025 roku. Tym razem detektywi Judy Hopps i Nick Bajer wpadają na trop tajemniczego gada, który wywraca metropolię ssaków do góry nogami. Aby rozwikłać sprawę, Judy i Nick będą musieli udać się pod przykrywką do zupełnie nowych części miasta, gdzie ich współpraca zostanie wystawiona na próbę. W oryginalnej wersji językowej Zwierzogrodu 2 ponownie można usłyszeć głosy Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elby, Jenny Slate, Nate’a Torrence’a, Bonnie Hunt. J.K. Simmonsa oraz Shakiry. W przypadku polskiego dubbingu również nie brakuje wielu znanych naziwsk.

Zwierzogród 2: polski dubbing

Zwierzogrodzie 2 poza wyżej wymienionymi gwiazdami można usłyszeć głosy między innymi Dwayne'a Johnsona, Macaulaya Culkina, Eda Sheerana, Brendę Song oraz Michaela J. Foxa. Oto jakie gwiazdy użyczyli głosu poszczególnym postaciom w polskiej wersji językowej animacji:

  • Julia Kamińska – Judy Hops
  • Paweł Domagała – Nick Bajer
  • Maciej Stuhr – Grześ Żmijewski
  • Wiolka Walaszczyk – Gryzelda Klonowska
  • Andrzej Grabowski – Krzesimir Rysiowiecki
  • Krzysztof Stelmaszyk – Komendant Bogo
  • Anna Wodzyńska – Gazela
  • Paweł Deląg – Burmistrz Huculsky
  • Gabriela Muskała – Doktor Mętna
  • Jacek Fedorowicz – Jesús
  • Sebastian Perdek – Pazurian
  • Anna Apostolakis-Gluzińska – Bonnie Hops
  • Rafał Sisicki – Stu Hops
  • Katarzyna Pakosińska – Kapitan Parmeńska
  • Łukasz ''Lotek'' Lodkowski – Żołędny
  • Hubert Kuc – Zebra Hubert
  • Sebastian Kuc – Zebra Seba
  • Jadwiga Basińska – Bagnista
  • Dariusz Basiński – Hipolit
  • Daniel Olbrychski – Oscypa, Kierdel
  • Bartosz Wesołowski – Ryszard Rysiowiecki
  • Krzysztof Szczepaniak – Dan Łasica
  • Jan Dąbrowski – Kocio Rysiowiecki
  • Sylwia Dąbrowska – Kicia Rysiowiecka
  • Mrozu – Inspektor Kichawa
  • Mirosław Zbrojewicz – Feniek
  • Grzegorz Pawlak – Pan Be, Flash
  • Joanna Pach-Żbikowska – Fru Fru
  • Barbara Kurdej-Szatan – Jagna Obłoczek
  • Natalia Przybysz – Pisaczek Antyjadowy
  • Mikołaj ''Bagi'' Bagiński – Barman
  • Łukasz Talik – Lew Grzywin
  • Krzysztof Tyniec – Frau Koza
  • Łukasz Lewandowski – Herr Koza
  • Elżbieta Kijowska – Babunia
  • Jacek Kopczyński – Dariusz Wyj
  • Zbigniew Dziduch – Moosebridge
  • Paweł Szczesny – Russ

Zwierzogród 2 - zwiastun z dubbingiem

Źródło: dubbingopedia.pl

2025
Zwierzogród 2
Zobacz w kinie Zwierzogród 2 Komedia

