Zwierzogród powrócił w wielkim stylu. Sequel uwielbianej animacji Disneya można oglądać w kinach od 26 listopada 2025 roku. Tym razem detektywi Judy Hopps i Nick Bajer wpadają na trop tajemniczego gada, który wywraca metropolię ssaków do góry nogami. Aby rozwikłać sprawę, Judy i Nick będą musieli udać się pod przykrywką do zupełnie nowych części miasta, gdzie ich współpraca zostanie wystawiona na próbę. W oryginalnej wersji językowej Zwierzogrodu 2 ponownie można usłyszeć głosy Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elby, Jenny Slate, Nate’a Torrence’a, Bonnie Hunt. J.K. Simmonsa oraz Shakiry. W przypadku polskiego dubbingu również nie brakuje wielu znanych naziwsk.

Zwierzogród 2: polski dubbing

W Zwierzogrodzie 2 poza wyżej wymienionymi gwiazdami można usłyszeć głosy między innymi Dwayne'a Johnsona, Macaulaya Culkina, Eda Sheerana, Brendę Song oraz Michaela J. Foxa. Oto jakie gwiazdy użyczyli głosu poszczególnym postaciom w polskiej wersji językowej animacji:

Julia Kamińska – Judy Hops

Paweł Domagała – Nick Bajer

Maciej Stuhr – Grześ Żmijewski

Wiolka Walaszczyk – Gryzelda Klonowska

Andrzej Grabowski – Krzesimir Rysiowiecki

Krzysztof Stelmaszyk – Komendant Bogo

Anna Wodzyńska – Gazela

Paweł Deląg – Burmistrz Huculsky

Gabriela Muskała – Doktor Mętna

Jacek Fedorowicz – Jesús

Sebastian Perdek – Pazurian

Anna Apostolakis-Gluzińska – Bonnie Hops

Rafał Sisicki – Stu Hops

Katarzyna Pakosińska – Kapitan Parmeńska

Łukasz ''Lotek'' Lodkowski – Żołędny

Hubert Kuc – Zebra Hubert

Sebastian Kuc – Zebra Seba

Jadwiga Basińska – Bagnista

Dariusz Basiński – Hipolit

Daniel Olbrychski – Oscypa, Kierdel

Bartosz Wesołowski – Ryszard Rysiowiecki

Krzysztof Szczepaniak – Dan Łasica

Jan Dąbrowski – Kocio Rysiowiecki

Sylwia Dąbrowska – Kicia Rysiowiecka

Mrozu – Inspektor Kichawa

Mirosław Zbrojewicz – Feniek

Grzegorz Pawlak – Pan Be, Flash

Joanna Pach-Żbikowska – Fru Fru

Barbara Kurdej-Szatan – Jagna Obłoczek

Natalia Przybysz – Pisaczek Antyjadowy

Mikołaj ''Bagi'' Bagiński – Barman

Łukasz Talik – Lew Grzywin

Krzysztof Tyniec – Frau Koza

Łukasz Lewandowski – Herr Koza

Elżbieta Kijowska – Babunia

Jacek Kopczyński – Dariusz Wyj

Zbigniew Dziduch – Moosebridge

Paweł Szczesny – Russ

Zwierzogród 2 - zwiastun z dubbingiem