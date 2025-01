Batman: Mroczne zwycięstwo - recenzja komiksu

Egmont

Reklama

Komiksy Batmana autorstwa Jepha Loeba i Tima Sale’a mistrzowsko łączą realizm rodem z policyjnych dramatów i gangsterskich opowieści z baśniowym światem komiksowych „dziwolągów” – tak niektóre postacie określają bohaterów w kostiumach i przerysowanych złoczyńców pokroju Poison Ivy, Solomona Grundy’ego, Mr. Freeze’a czy Jokera. Autorzy w niezwykły sposób splatają fabułę osadzoną w prawdziwym świecie z nadnaturalnymi, niemal magicznymi elementami, tworząc unikalny kolaż, który zachwycił największych hollywoodzkich twórców. To właśnie prace Loeba i Sale’a ukształtowały wizję Batmana autorstwa Christophera Nolana. Mroczne zwycięstwo rozwija kierunek wyznaczony przez Długie Halloween, kreując jeszcze bardziej fascynujące połączenie superbohaterskiej przygody z pełnokrwistym dramatem kryminalnym.

W Mrocznym zwycięstwie Batman i Jim Gordon stają przed kolejnym wyzwaniem: muszą schwytać Wisielca – seryjnego mordercę, który wiesza policjantów w różnych częściach Gotham. To jednak dopiero początek ich problemów. Z Arkham ucieka Harvey Dent, znany teraz jako Two-Face, a wraz z nim inni niebezpieczni przestępcy, tacy jak Strach na Wróble czy Joker. Gotham pogrąża się w chaosie, zaostrza się konflikt między rodzinami mafijnymi, a w wydarzenia angażują się Catwoman oraz młody akrobata, który podczas występu cyrkowego stracił rodziców.

Egmont

Mroczne zwycięstwo to komiks, który splata losy wielu postaci w równorzędnych wątkach fabularnych, prowadzących do epickiego finału. Choć pod wieloma względami przypomina Długie Halloween, wnosi także świeże elementy do znanej formuły. Historia balansuje między dynamiczną akcją a psychologiczną głębią – z jednej strony obserwujemy desperacką walkę dwóch protagonistów o ocalenie Gotham przed pochłaniającym je mrokiem, z drugiej zaś zgłębiamy wewnętrzne rozterki bohaterów, którzy mierzą się z traumami i własnymi demonami. Mimo że dramatyzm pewnych wydarzeń nawiązuje do poprzedniej części, narracja w Mrocznym zwycięstwie skupia się głównie na sensacyjnych wątkach, nadając opowieści bardziej dynamiczny charakter. Jednym z kluczowych elementów fabuły jest zagadka tożsamości Wisielca. Jeph Loeb, mistrzowsko operując tajemnicą, stopniowo odkrywa kolejne fragmenty układanki, prowadząc czytelnika przez historię pełną napięcia i zaskoczeń. Do samego końca nie mamy pewności, kto stoi za brutalnymi zbrodniami, a rozwiązanie tej tajemnicy okazuje się niezwykle satysfakcjonujące.

Pod względem graficznym Mroczne zwycięstwo pozostaje wierne groteskowej wizji znanej z Długiego Halloween. Fani charakterystycznej kreski Tima Sale’a ponownie będą zachwyceni. Postacie, celowo przerysowane, odbiegają od realistycznych wizerunków, co kontrastuje z fabułą osadzoną w stosunkowo realistycznym świecie. Dla części czytelników może to być wyzwanie, ale dla innych ten kontrast będzie największym atutem współpracy Sale’a i Loeba. Nieoczywista stylistyka nadaje komiksowi unikalny charakter, wyróżniający go na tle innych pozycji. Groteska, szczególnie widoczna w przedstawieniu złoczyńców, wzmacnia atmosferę opowieści, przekształcając klasyczną fabułę gangsterską w dzieło o wyrazistym, artystycznym sznycie. To właśnie ta oryginalność sprawia, że komiks jest tak wyjątkowy i zapada w pamięć.

Batman. Długie Halloween i Mroczne zwycięstwo to fundamentalne opowieści o Batmanie, które ukształtowały jego wizerunek w popkulturze. Obie historie nie tylko zyskały status klasyków, ale także stały się inspiracją dla licznych adaptacji i interpretacji. Trudno o lepszą rekomendację dla fanów komiksów superbohaterskich – to absolutnie obowiązkowe pozycje na półce każdego miłośnika Mrocznego Rycerza. Stylowe wydanie Egmontu w cyklu DC Deluxe dodatkowo podkreśla monumentalność tych dzieł, czyniąc je prawdziwą gratką dla kolekcjonerów.