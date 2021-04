BrzydUla 2 – odcinek 117 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

PHOTO: TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

W czwartkowym epizodzie serialu BrzydUla 2 twórcy zapewnili nam spotkanie z niemalże wszystkimi najważniejszymi i najbardziej lubianymi postaciami. Choć poruszenie niektórych wątków nie wniosło nic do fabuły, to wypadło na tyle zabawnie, że dało widzom rozrywkę. 117. odcinek zaserwował nam też kilka mniejszych i większych zaskoczeń.

Największym zaskoczeniem było oczywiście to, że Paulina gotowa jest sprzedać posiadłość rodziców, byle tylko ratować firmę. To niespodziewany zwrot akcji i choć nie jesteśmy, podobnie jak Ula, przekonani, czy rzeczywiście do tego dojdzie, to jednak deklaracja Febo jasno pokazuje, jak bardzo zależy jej na firmie – i na tym, co wciąż łączy ją z Dobrzańskim. Sama sytuacja w firmie związana z domagającymi się „poważnego taktowania” Miro i Sławo wypadła całkiem zabawnie. Widać, że szczerość Uli im imponuje i to ona będzie osobą, z którą najlepiej im się będzie współpracowało. Dobrzańska wciąż jest w firmie niezbędna – Marek zapewne dostrzeże, że jego życie wciąż jest nierozerwalnie połączone z Ulą. To zaś, pomimo kłótni, dobrze wróży dla ich związku. Pełna emocji wymiana zdań uatrakcyjniła zaś odcinek. Również konflikt pomiędzy Violettą i Ficem wypadł bardzo dobrze i energicznie, dzięki komediowemu ładunkowi zapewnił widzom sporo rozrywki. Nawet chwilowe pojawienie się na ekranie tej dwójki ma zbawienny wpływ na epizody.

BrzydUla 2 - odcinek 117

Czwartkowy, odcinek serialu BrzydUla 2 zapowiedział również, czego możemy spodziewać się podczas nieobecności Marka. Współpraca Ani i teściowej nie będzie należała do najłatwiejszych i już na tym etapie podziwiamy żonę Maćka za anielską cierpliwość. Mama Maćka, choć antypatyczna, jest jednak na tyle silną postacią, że danie jej pola do popisu może wnieść do serialu coś emocjonującego.

W 117. epizodzie serialu BrzydUla 2 dostaliśmy po trochu z każdego wątku. Były i rozterki sercowe Seby, i wątpliwości Maćka, a nawet ciekawe rozwinięcie kwestii Francesca, który zdążył już okraść także i znajomych Febo. Chociaż twórcy nie zaserwowali nam rozstrzygnięć, komplikacji czy mocnych wydarzeń w żadnym z wątków, to jednak spotkanie z ulubionymi bohaterami wystarczyło, by odcinek zapewnił fanom serialu pożądaną rozrywkę.