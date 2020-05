Daredevil. Tom 3 - recenzja komiksu

W poprzednim tomie otrzymaliśmy debiutanckie perypetie Daredevila stworzone w całości przez Franka Millera, który wcześniej pełnił wyłącznie funkcje rysownika słabo sprzedającej się serii. Udała mu się sztuka dotąd niespotykana w komiksie superbohaterskim – przygody niewidomego herosa uczynił autentycznymi, wypełniając je aktualną problematyką społeczną (wykluczenie, uzależnienie, przemoc domowa). Daredevil nie był już wyłącznie kolejnym dzielnym trykociarzem mierzącym się z dziesiątkami cudacznych adwersarzy, ale bohaterem z krwi i kości, przeżywającym chwile słabości, cierpienia i samotności. Przede wszystkim nowatorsko wypada adwokacka praca Matta Murdocka i jego częste konfrontowanie się z wszechobecną obłudą, nieuczciwymi przedsiębiorcami i skorumpowaną klasą polityczną.

Trzeba również zaznaczyć, iż w tamtym okresie (lata 1980-1982) pomysłowy scenarzysta wprowadził do fabuły istną femme fatale, Elektrę – wielką miłość Daredevila. Twórca 300 udanie zinterpretował znanych adwersarzy Śmiałka, czyli pociągającego za sznurki Kingpina i psychopatycznego zabójcę, Bullseye’a. Z dobrej strony prezentowali się stali sojusznicy Matta – wspólnik Foggy Nelson, detektyw śledczy Ben Urich czy były mentor (Stick), a w rzeczonym komiksie pojawiają się również inne ikoniczne postaci z uniwersum Marvel Comics (vide: Punisher, Iron Fist i Luke Cage).

Niniejszy wolumin złożony jest z zeszytów 183-191 pierwotnego cyklu, kontynuujących wątki z wcześniejszych rozdziałów, a także nowel z serii What if? i Bizarre Adventures. Ponadto otrzymujemy interesującą opowieść Miłość i wojna z rysunkami Billa Sienkiewicza oraz rewelacyjną historię, zatytułowaną Elektra wskrzeszona. Pierwsze rozdziały zawarte w tym komiksie ukazują walkę Daredevila z dilerami sprzedającymi śmiercionośne narkotyki małolatom. Do akcji wkracza Punisher, który bezlitośnie eliminuje sprzedawców śmierci. Jego starcie z Daredevilem jest nieuniknione, a Matt Murdock niespodziewanie broni szefa dilerów przed niesłusznymi oskarżeniami. W kolejnych rozdziałach epizodycznie pojawia się była kochanka Diabła, Czarna Wdowa, a także Kingpin, Stick oraz tajna organizacja Dłoń. Miller serwuje nam zaciętą walkę bohaterów z wojownikami ninja oraz próby przywrócenia do życia Elektry podjęte przez wysłanników Dłoni. Okres pracy nad serią wieńczy kapitalna nowela Ruletka, w której dostrzegamy Matta grającego w rosyjską ruletkę ze znajdującym się w śpiączce zabójcą Elektry. Zdesperowany heros prowadzi swoistą spowiedź przy szpitalnym łóżku zaciętego wroga (Bullseye’a), a twórca Powrotu Mrocznego Rycerza wykazuje się tutaj niezwykłą wrażliwością i pomysłowością.

Niestety równie dobrego zdania nie można powiedzieć o opowieściach z cyklu What if? W Matt Murdock, agent S.H.I.E.L.D. Amerykański scenarzysta pokazuje nam alternatywną historię obrońcy z Hell’s Kitchen, natomiast ...A gdyby Bullseye nie zabił Elektry? koncentruje się na słynnej zabójczyni, która przeżyła starcie z psychopatą. Nowele te są dość przewidywalne, schematyczne i przegadane, a jedynym plusem są tutaj realistyczne rysunki Klausa Jansona. Średnio wypada także czarno-biała historia Elektra z Bizarre Adventures.

Na szczęście dwie ostatnie opowieści zebrane w rzeczonym dziele stanowią apetyczną wisienkę na tym wielopoziomowym torcie. Miłość i wojna prezentuje katorżnicze próby przywrócenia do pełni zdrowia nieprzytomnej Vanessy, które podejmuje jej oddany mąż, Wilson Fisk alias Kingpin. Warstwa graficzna rzeczonej historii to prawdziwe arcydzieło – uwertura bólu, cierpienia i desperacji w atrakcyjnej formie. Rysunki Sienkiewicza prezentują się okazale, cieszy zwalista, kanciasta sylwetka Kingpina (wykorzystana w animacji Spider-Man Universe) oraz szczurza, wychudzona twarz pomniejszego złoczyńcy uzależnionego od narkotyków. Specyficzna, ekspresyjna, mocno karykaturalna kreska artysty z polskim rodowodem idealnie koresponduje z duszną atmosferą tej noweli i obłędem życiowych wykolejeńców. Wydana przed laty na rodzimym rynku historia Elektra wskrzeszona wyróżnia się nowym stylem rysowania, który wypracował sobie Miller. Psychodeliczna opowieść wyraża głęboką tęsknotę Matta za Elektrą – granica między tym, co rzeczywiste, a onirycznymi fantasmagoriami Daredevila ulega mocnemu zatarciu.

Opowieści zebrane w serii Daredevil Franka Millera przeszły do historii współczesnego komiksu, na dekady wyznaczając nowe ścieżki w tworzeniu inteligentnych i wstrząsających nowel graficznych z superbohaterskiego gatunku. Dla wielbicieli talentu reżysera filmu Sin City. Miasto grzechu oraz świata Daredevila, rzecz obowiązkowa.