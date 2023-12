Doktor Who: odcinek specjalny 2 - recenzja

fot. materiały prasowe

To dość specyficzny odcinek Doktora Who. Pozornie odtwarza on schematy znane z historii, w których bohaterowie natrafiają na swoich sobowtórów. Skąd można wiedzieć, że ma się do czynienia z prawdziwą osobą? To tylko jedno z wielu pojawiających się pytań. Ten wątek oferuje wiele świeżych i intrygujących pomysłów. Twórca porusza dość emocjonalne tematy związane z przeszłością Doktora i jego relacją z Donną, a także nadaje tym wydarzeniom większe znaczenie i odpowiedni wydźwięk. Serial jest zgodny z szalonym i specyficznym stylem tego świata. Z pewnością Was zaciekawi, poruszy i zaangażuje.

Istoty z nicości, które starają się kopiować Doktora i Donnę, są bardzo intrygujące. Nie jest to typowe wykorzystanie motywu sobowtórów, bo Russel T. Davies wie, jak wyjść poza schematy. Należy pochwalić sposób, w jaki pokazał dziwność tych bohaterów – to, jak zmieniają kształty i stają się niecodziennymi wersjami Donny i Doktora, jest pięknym obrazem kreatywności, która pozwala temu wątkowi wybrzmieć inaczej. Niestety parę rzeczy tu zgrzyta. Widać, że scena, w której Doktor i Donna przechadzają się po głównym korytarzu statku, została nagrana na tle zielonego ekranu. Komputerowe tło niezbyt dobrze zgrywa się z rzeczywistymi elementami. Zbyt wiele tu niedopracowanych elementów, które odciągają uwagę od tego, co ważne.

Doktor Who - 2. odcinek specjalny

Najważniejsze jednak, że cała historia dotycząca statku, tajemniczych słów zmieniających jego korytarze oraz powolnego robota jest doskonale prowadzona. Twórcy nie spieszą się z odpowiedziami, a stopniowo odkrywają karty i pobudzają naszą ciekawość. Gdy już wszystko wychodzi na jaw, całość zyskuje zaskakująco emocjonalny wydźwięk. Świetnie udało się to powiązać z kopiami Doktora i Donny.

Doktor Who serwuje epizod w znanym stylu, który jest gwarancją dobrej zabawy. To odpowiednie wprowadzenie do ostatniego odcinka specjalnego. Ma swoje wady, ale i tak zachęca do obejrzenia kolejnej odsłony. Aż chce się więcej!