Dragon Ball Daima: odcinek 2 - recenzja

Twórcy produkcji Dragon Ball Daima w drugim odcinki niespiesznie rozwijają historię i ustawiają fundamenty pod to, co nada charakter wydarzeniom. Teoretycznie ten epizod niewiele wnosi, ale dobrze nakreśla kierunek rozwoju fabuły. To jest ważne, bo już na tym etapie wiemy, że dostaniemy coś kompletnie nowego w tym uniwersum. Ujawnienie, że bohaterowie wyruszają do królestwa demonów, jest obietnicą czegoś niezwykle ciekawego. Zapowiada się na interesującą historię z celem fabularnym, który będzie miał odpowiedni ładunek emocjonalny. Dzięki temu Dragon Ball Daima może być czymś świeżym, a nie kolejną powtórką z rozrywki.

Wydaje się, że ten odcinek trochę zmarnował pomysł odmłodzenia bohaterów, bo wszystko potoczyło się zbyt szybko. Czuć, że w tym aspekcie była szansa na więcej. Dostaliśmy kilka zabawnych scen z reakcjami postaci i tyle. Pozostaje niedosyt, bo wszyscy raz-dwa przeszli do porządku dziennego. To rozczarowujące. Śmiało można było poświęcić więcej czasu na ten motyw.

Ciekawą dynamikę buduje fakt powiązania pomiędzy jednym z czarnych charakterów a znanym bohaterom Bogiem Światów. To powinno wkrótce wpłynąć na dynamikę relacji. Goku i spółka siłą rzeczy będą troszkę w tle. Wyprawa do królestwa demonów jest szansą na to, że Dragon Ball Daima od trzeciego odcinka złapie wiatr w żagle. Dobrze też, że podzielono bohaterów – na początek do potencjalnego sojusznika lecą Goku i Bóg Światów, a Vegeta i spółka dołączą potem. Tego typu zgrupowanie może pozwolić na mniej oczekiwany rozwój fabuły.

Dragon Ball: Daim utrzymuje solidny poziom, ale jednak drugi odcinek pozostawia z lekkim niedosytem. Pomysł fabularny na kolejne odcinki jest niezmiernie atrakcyjny, ale serial powinien nabrać tempa, by przyciągnąć widzów. Pomimo tego mankamentu produkcję dobrze się ogląda!