Idefiks i Nieugięci Tom 6: Świetlisty Las - recenzja komiksu

fot. naEkranie.pl

Reklama

Idefiks i Nieugięci. Świetlisty las to pełna uroku opowieść, która z powodzeniem rozwija kultowy świat Asteriksa, przedstawiając go z zupełnie nowej, zwierzęcej perspektywy. Historia osadzona w Lutecji ukazuje, jak zwierzęcy bohaterowie – nieugięci obrońcy lasu – podejmują walkę z Rzymianami, którzy planują budowę drogi ekspresowej do Rzymu. Pomysł masowej wycinki drzew staje się pretekstem do ukazania wartości, takich jak przyjaźń, współpraca i troska o środowisko.

Humor obecny w dialogach i sytuacjach sprawia, że lektura jest nie tylko zabawna, ale również pouczająca. Dynamiczna intryga i liczne zwroty akcji utrzymują zainteresowanie, a jednocześnie subtelnie przekazują pozytywne wartości. Scenariusz autorstwa Matthieu Choqueta, Cédrica Bacconniera i Oliviera Jean-Marie’ego, pełen lekkości i błyskotliwych pomysłów, doskonale komponuje się z rysunkowym stylem ilustratora Jeana Bastide’a. Każdy z tych autorów zajmował się scenariuszem do osobnej historii, jednej z trzech, jakie znajdziemy w Idefiksie i Nieugiętych. Świetlistym lesie. Olivier Jean-Marie tworzył fabułę do tytułowej opowieści, Matthieu Choquet odpowiada za historię Powrót Loftki, a Cédric Bacconnier wykreował fabułę do zamykającej album opowieści pt.: Okruszki i igraszki. Spoiwem łączącym te wszystkie opowieści jest autor rysunków. Każdą z tych historii ilustrował Jean Bastide.

Rysunki wyróżniają się kolorową, kreskówkową szatą graficzną, która nie tylko oddaje klimat klasycznych historii z Lutecji, ale również wnosi energię do opowieści. Ilustracje pełne dynamiki i precyzji sprawiają, że każda scena nabiera życia, a humor sytuacyjny jest dodatkowo podkreślony przez wyraziste kreacje postaci.

Idefiks i Nieugięci Tom 6: Świetlany Las Zobacz więcej Reklama

Świetlisty las to doskonały wybór dla młodych miłośników przygód, którzy cenią sobie zarówno zabawę, jak i wartości edukacyjne. Każda z opowiedzianych historii niesie ze sobą przesłanie o znaczeniu ochrony środowiska i wzajemnej pomocy, co czyni tę lekturę nie tylko przyjemną, ale i wartościową. Zwierzęca perspektywa nadaje znanemu światu Asteriksa nowy, świeży wymiar, pozwalając czytelnikom na odkrywanie go od innej strony. W całej tej serii brakuje przemocy znanej z cyklu o Asteriksie. Choć i tam jest ona przedstawiona w delikatny sposób, tutaj tak jakby praktycznie jej nie było.

Idefiks i Nieugięci Tom 6: Świetlisty Las to komiks, który łączy humor, dynamiczną akcję i wartości edukacyjne. Zarówno fani oryginalnych opowieści, jak i nowi czytelnicy odnajdą tu wiele powodów do uśmiechu, a jednocześnie nauczą się, jak ważna jest troska o środowisko. Lekka fabuła, pełna przygód i niespodzianek, sprawia, że komiks ten stanowi idealny wybór dla dzieci, które zaczynają swoją przygodę z literaturą komiksową. W dodatku album „wchodzi jak nóż w masło”. Komiks czyta się szybko, a krótkie opowieści w nim zawarte sprawiają, że nawet młody czytelnik nie będzie czuł się przytłoczony objętością.