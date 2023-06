Jeszcze nigdy: sezon 4 - recenzja

fot. materiały prasowe

Czwarty sezon serialu Jeszcze nigdy… po raz kolejny uplasował się na szczycie top listy Netflixa jako prawdziwy kalejdoskop uczuć. Produkcja powraca z niezmniejszonym impetem, prowadząc widzów na emocjonalną huśtawkę. Devi, centralna postać serialu, przewodzi szeregowi bohaterów, którzy wraz z nią przemierzają ścieżki młodości. Złożoność postaci wydobywa z widzów szeroki wachlarz emocji – od irytacji, poprzez zażenowanie, aż po wzruszenie. Serial z niebywałą gracją splata lżejsze wątki z tematami, które prowokują do poważnych refleksji. To finezyjne połączenie urokliwego charakteru z nutą powagi uwydatnia wyważoną dynamikę między beztroską a odpowiedzialnością, jakiej młodzież dzisiaj doświadcza. Jednak czy finałowy sezon utrzymuje tak wysoki poziom do samego końca?

W sezonie czwartym relacja między Devi a jej matką, Nalini, jest przedstawiona w sposób szczególnie sugestywny. Ta subtelnie skonstruowana wieź matki i córki, pełna prawdziwej głębi, rozkwita na naszych oczach. Ich wzajemne zrozumienie i akceptacja budują wzruszający fundament, na którym obie postacie odnawiają swoją relację. Choć więź matki i córki jest tematem często eksplorowanym w produkcjach o dojrzewaniu, autentyczność i zaangażowanie emocjonalne w serialu nadają tej historii unikatowy charakter. Jednak sentyment, który z czasem rodzi się między bohaterką a widzem, staje się tak silny, że sztampowość tej opowieści przestaje przeszkadzać.

Z pewnością motyw rodzinny to główny wątek 4. sezonu, który nie jest zaskoczeniem po obejrzeniu poprzednich części. Jednak teraz nie tylko widzimy, jak Devi rozwija swoją osobowość, ale obserwujemy także, jak Nalini znajduje równowagę między byciem matką a odkrywaniem własnej ścieżki. Z pewnością jest to inspiracja, że każdy zmaga się z własną rzeczywistością, a kluczem do przemiany i wzajemnego zrozumienia jest szczera rozmowa. Urozmaiceniem mieszanki wybuchowej w domu Devi jest rozwinięcie postaci babci. Wnosi ona dodatkowy aspekt, który pogłębia relację pomiędzy czterema kobietami z rodziny Vishwakumar. Bardziej rozbudowany wątek starszej kobiety dostarcza nie tylko uroku oraz humoru, ale także pozwala na eksplorację tematu tradycji hinduskiej versus amerykańskiej nowoczesności. Ten aspekt z pewnością dodaje serialowi unikalnego smaku – być może film pozbawiony tego detalu nie cieszyłby się takim sukcesem.

Przedstawienie terapii jako kluczowego elementu w procesie dojrzewania Devi, nie tylko normalizuje pomoc psychologiczną, ale także podkreśla jej wartość w zdrowym rozwoju każdej osoby. Produkcja poprzez Devi ukazuje, jak ważne jest, by młodzi ludzie mogli otwarcie rozmawiać o swoich problemach i korzystać z dostępnego wsparcia. Ten wątek jest zarówno świeży, jak i niezwykle ważny w dzisiejszej kulturze. Droga, którą przebyła Devi z pierwszej do czwartej klasy szkoły średniej, jest kręgosłupem tej historii.

Co więcej, Jeszcze nigdy... nie obawia się pokazać, że terapia może być trudna. Widzimy Devi w trakcie sesji, kiedy otwiera się na swoje problemy, ale także w momentach, gdy się zamyka. Ten wierny obraz terapii jest nieoceniony dla młodszej publiczności, która może mieć pytania dotyczące przebiegu terapii i jej potencjalnych rezultatów. W kontekście Devi owocem jej zaangażowania jest zdolność do bardziej dojrzałego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Chociaż czasami nie udaje jej się opanować emocji, serial ukazuje, że warto nieustannie dążyć do celu, bez względu na przeciwności. Niepowodzenia i wyzwania można przekuć w dowcip sytuacyjny, ucząc się przy tym dystansu wobec siebie. Produkcja Netflixa ponownie trafia w dziesiątkę, tym razem za sprawą subtelnego przekazu. Terapia jest przedstawiona jako cenny element na różnych etapach życia, a dbanie o zdrowie psychiczne jest przedstawione jako norma w serialu komediowym – nie jako żart, ale jako integralna część codzienności. Scenarzyści i aktorzy zasługują na brawa za wykonaną pracę!

Od początku wiedzieliśmy, że nadchodzi czas rozstania z naszymi ukochanymi bohaterami i ich perypetiami, gdyż ich szkolna przygoda zbliża się ku końcowi. Niezmiernie nas cieszy, że ten ostatni sezon nie rozczarowuje pod tym względem, przekazując obfite dawki nastoletniego dramatu i romantycznych zwrotów akcji Devi.

Czwarty sezon skupia się na studenckiej rekrutacji, co stanowi kluczowy element dojrzewania głównych bohaterów. Devi, Eleanor, Fabiola i Ben stają przed wyzwaniem zbalansowania swoich akademickich, a tym samym zawodowych aspiracji z osobistymi pragnieniami, a także oczekiwaniami rodziców. Devi, zawsze ambitna i zdeterminowana, staje przed trudnym wyborem dotyczącym swojej przyszłości akademickiej. Jej dążenie do doskonałości jest pod presją, gdy musi zdecydować, które uczelnie są dla niej odpowiednie. Devi jest postacią, która zawsze była skoncentrowana na celu, ale w tym sezonie widzimy, jak zmagania z procesem rekrutacji na studia wpływają na jej poczucie własnej wartości. Jej decyzje, choć czasami impulsywne, są zrozumiałe w kontekście tego, co odczuwa.

Eleanor i Fabiola, dwie najbliższe przyjaciółki Devi, również stoją przed wyzwaniami związanymi z rozpoczęciem nowej drogi edukacyjnej. Eleanor, zawsze pełna życia i kreatywności, musi zmierzyć się z surowym systemem rekrutacyjnym, związkiem z Trentem, a także obawą przed powtarzaniem błędów swojej matki. Jej aspiracje do kariery aktorskiej są wystawione na próbę, gdy musi podjąć niełatwą decyzję. Jej zmagania ukazują trudności, z jakimi młodzi ludzie muszą się zmierzyć, gdy stają przed wyborem swojej dalszej drogi życiowej.

Z drugiej strony Fabiola doświadcza również wewnętrznego konfliktu. W tym wypadku jej lojalność wobec jednej z przyjaciółek jest wystawiona na próbę, gdy pojawia się potencjalna szansa na realizację jej marzeń związanych z robotyką. Mimo że Fabiola wydaje się być stabilna i rozważna, również ucieka się do niedojrzałych, niewłaściwych zachowań. Przejście do dorosłości nie jest dla niej łaskawe, ponieważ wciąż nie potrafi samodzielnie wykreować swojego stanowiska. Niestety, niezmiennie pozwala na bycie marionetką w rękach innych – czy to matki, rekruterki czy nawet przyjaciółek. Takim obrotem spraw widzowie mogą być zawiedzeni. Bardzo mocno kibicowaliśmy Fabioli po coming oucie, żeby w końcu mogła w pełni być sobą i swobodnie kreować swoją tożsamość. A zamiast tego bohaterka stoi w miejscu, a wręcz po wykonaniu dużego kroku w przód w swoim życiu, zrobiła dwa do tyłu. W tym sezonie zdecydowanie była tylko tłem wydarzeń, a nie prekursorem różnorodnych przemian.

Ben Gross, rywal Devi i jednocześnie jej przyjaciel, jest kolejnym bohaterem, którego zmianę obserwujemy. Jego droga do przemiany jest równie skomplikowana i pełna wyzwań, jak droga Devi. Ich specyficzna relacja ewoluuje w interesujący sposób, choć czasami pełna napięć, ukazuje chemię zachodzącą pomiędzy nimi. Ben poza własnym ego zaczyna stopniowo dostrzegać, że istnieje coś więcej niż powierzchowne miary sukcesu. Jego charakter jest pełen sprzeczności, które ujawniają się w miarę rozwoju fabuły. Jego największą wadą jest niskie poczucie własnej wartości, które często przysłania mu różne drogi szczęścia. Ben również przez swoją niezdolność do wyrażania uczuć prowadzi do serii konfliktów i nieporozumień, szczególnie w relacji z Devi. Jednak wraz z rozwojem historii zaczynamy dostrzegać głębsze warstwy jego osobowości, co z czasem tłumaczy jego postępowanie. Z odcinka na odcinek nastolatek zaczyna zauważać, że prawdziwe szczęście i spełnienie nie zawsze są związane z osiągnięciami.

fot. Netflix

A co z Paxtonem? Ku uciesze wielu serial nie zapomniał o najważniejszym chłopaku całej historii. Paxton Hall-Yoshida przeżywa rozterki każdego początkującego studenta. Mogłoby się wydawać, że ten kryzys potrwa krótko, a chłopak jak zwykle poradzi sobie z problemem. Jednak w tym sezonie jego postać także zaskakuje emocjonującym zwrotem akcji. Chłopak, który początkowo był przedstawiany jako typowy „bad boy” – przystojny sportowiec, który nie wykazuje zainteresowania nauką, teraz odkrywa swoje powołanie, w którym to dotychczasowe role się odwracają. Ta niespodziewana zmiana jest nie tylko dowodem na jego dojrzewanie, ale także na rozwijanie się jego charakteru.

Jego decyzja jest symbolicznym momentem, w którym Paxton przestaje być jednowymiarową postacią. Staje się pełnoprawnym bohaterem z własnymi ambicjami i celami. Produkcja zręcznie przedstawia tę przemianę, dając mu odpowiednią ilość czasu ekranowego, aby widzowie mogli zobaczyć, jak ewoluuje jego postać. Jego transformacja nie jest przedstawiona jako nagła czy niewiarygodna, ale jako naturalny proces, który wynika z jego doświadczeń i autorefleksji. Scenarzyści zadbali o to, aby Paxton nie stracił swojego charakterystycznego uroku, jednocześnie pokazując, jak staje się bardziej odpowiedzialny i dojrzały.

Czwarty sezon Jeszcze nigdy... to właściwe zakończenie, które z pewnością wywołało u widzów wiele skrajnych reakcji związanych z finałowym odcinkiem. Postacie, które towarzyszyły nam przez całą serię, przechodzą przez proces dojrzewania, który jest nie tylko pełen wyzwań, ale także ważnych lekcji. Czy ostatecznie osiągną pełnię dojrzałości i zrealizują swoje marzenia? To pytanie pozostaje otwarte dla widzów, ale jedno jest pewne – ich podróż jest pełna wartościowych doświadczeń, które są uniwersalne dla każdego etapu życia.

Ich sukcesy i porażki, ich triumfy i błędy, wszystko to sprawia, że są postaciami autentycznymi oraz złożonymi, które wywołują u widzów różnorodne emocje – od miłości, przez frustrację, aż po momenty niechęci. Ta barwna, choć czasami infantylna opowieść, oferuje widzom możliwość odnalezienia w niej cząstki siebie. Każda postać, niezależnie od swoich błędów i niedoskonałości, ma coś do zaoferowania – czy to lekcję, inspirację czy po prostu moment rozrywki.

Jednak mimo wielu mocnych stron, sezon ten nie jest pozbawiony pewnych niedociągnięć. Fabiola, jedna z głównych bohaterek, nie doświadczyła znaczącego rozwoju w tym sezonie. To może być frustrujące dla tych, którzy oczekiwali, że będzie ona prekursorem konkretnych przemian. Jej postać, mimo że jest integralną częścią grupy przyjaciół, często jest zepchnięta na boczny tor, co jest szkodliwe w odbiorze jej postaci. Dodatkowo, ostatni sezon był przewidywalny w niektórych aspektach. Widzowie mogli łatwo domyślić się, jakich wyborów dokonają bohaterowie, co mogło zmniejszyć napięcie i zainteresowanie. Zakończenie było bezpiecznym spełnieniem oczekiwań widzów, tak by nie powstały żadne wątpliwości, co do dalszych losów naszych ulubieńców.

Finałowy sezon Jeszcze nigdy... zamyka całą serię, pozostawiając widzom ważny przekaz – warto podążać za swoimi marzeniami i aspiracjami, nawet gdy rzeczywistość stawia nam wyzwania. Los może być nieprzewidywalny, ale także potrafi nas pozytywnie zaskoczyć.