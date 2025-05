Mindbug. Bojowoce Galaktyka i Królestwo - recenzja gier karcianych

Źródło: Portal Games

Pierwszy Mindbug po swojej premierze skradł serca graczy z wielu powodów – łatwość opanowania, szybkość rozgrywki, syndrom kolejnej partii, piękne grafiki, pomysłowe nazwy, idealny materiał na grę turniejową, hit fillerków, wyjazdów i innych okazji, podczas których można rozegrać partyjkę. Z pewnością fanów ucieszyły kolejne zestawy, które mogą działać zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z dotychczas wydanymi edycjami. Mindbug: Bojowoce – Królestwo oraz Mindbug: Bojowoce – Galaktyka zapraszają na kolejne partie ze swoimi bohaterami. Tym razem owocowymi.

Podstawowe założenia gry pozostają bez zmian – każdy z graczy dostaje 10 kart, na rękę na początek bierze 5, potem do dyspozycji ma dwie akcje, może albo zagrać kartę, albo zaatakować przeciwnika kartą już zagraną. Dodatkowo gracze otrzymują po dwa Mindbugi, które pozwalają przechwycić właśnie zagraną kartę, ale użycie ich musi być dobrze przemyślane. Kto traci wszystkie punkty życia albo nie może wykonać akcji – przegrywa. Proste? Z założenia tak. W praktyce – gracze uwielbiają palić swoje zwoje mózgowe nad taktyką, blefem oraz próbą przechytrzenia przeciwnika. Bo karty oprócz swojej wartości liczbowej, która wskazuje na siłę postaci, mają również cechy oraz dodatkowe umiejętności, które znacznie wpływają na rozgrywkę. Niektóre mają umiejętności już podczas zagrywania, inne dają bonusy, kiedy zostaną pokonane, a nowe zestawy wprowadzają żetony, które mogą wprowadzić opóźnienie czasowe dla jakiegoś efektu lub wymóc opłacenie akcji opisanej na karcie potwora. Poziom skomplikowania zdecydowanie rośnie.

Z pewnością tym, co wyróżnia wszystkie gry z serii Minbug, są nazwy kart oraz rysunki. Te wszystkie absolutnie przeurocze Wiśnie Robaczywki, Papryczkoloty, Pomelozaury, Kiwinoidy, Oliwki Orbitalne, Jabłkoboty i wiele, wiele innych zostały zilustrowane w niezwykle zabawny sposób. Zdecydowanie jest to element przynoszący wiele radości. Ukłony dla tłumaczy, którzy z pewnością mieli niemały ból głowy z takim oddaniem oryginalnych nazw, by korespondowały z rysunkami i dobrze pasowały do całej gry.

Gra jest też atrakcyjna dla dzieci (według wydawcy mogą w nią grać już ośmiolatki), ale w taki sposób, który będzie przyciągał również ich rodziców. Idealnie, by wrzucić dziecku do plecaka na kolonie, ale też wspólnie pograć pod namiotem.

Przyjemnie ogląda się rozwój gry takiej jak Mindbug, bo udowadnia ona, że nie zawsze konieczne są kilogramy elementów, by dobrze się bawić. Należy jednak mieć na uwadze, że być może okazjonalny gracz nie potrzebuje wszystkich pięciu edycji, jakie są na rynku – taka liczba potworów może przerosnąć, szczególnie że jedna partia to 20 kart. Obecnie ze wszystkimi dodatkami jest ich około 250. Granie wszystkimi to sport dla najwytrwalszych, chociaż z pewnością i takich nie brakuje. Może to generować sytuacje, gdy wylosuje się zestaw, który będzie miał fantastyczne bonusy i absolutny brak możliwości ich wykorzystania. W ramach danego zestawu szansa na synergię między kartami jest zdecydowanie większa. Nie zmienia to faktu, że Mindbug: Bojowoce Królestwo oraz Mindbug: Bojowoce Galaktyka to bardzo ciekawa odnoga w tej rosnącej rodzinie i zasługuje przynajmniej na wypróbowanie.