Minx: sezon 1, odcinki 1-2 - recenzja

Fot. HBO Max

Minx to serial z 2022 roku, dostępny na HBO Max. Akcja rozgrywa się w latach siedemdziesiątych, a historia skupia wokół młodej feministki. Kobieta marzy o założeniu ambitnego czasopisma dla kobiet. Jednak żaden wydawca nie jest zainteresowany jej pomysłem. Dlatego łączy siły z mężczyzną, który zajmuje się tworzeniem papierowych pornosów. Razem mają plan, by stworzyć pierwszy magazyn erotyczny dla kobiet — i to w czasach, gdy było to rewolucyjne. Dla kogo jest ta produkcja?

Fot. HBO Max

Na pewno interesujący jest pomysł na główną bohaterkę. Joyce uważa siebie za zainteresowaną polityką feministkę. Takie też ma być jej pismo. Jednak jej idea wyzwolenia kobiet szybko zostaje skonfrontowana z rzeczywistością. Bohaterka na początku w ogóle nie może zrozumieć, w jaki sposób pismo erotyczne z męskimi narządami na rozkładówce miałoby przyczynić się do równouprawnienia. Widać też, że nigdy nie zastanawiała się nad tym, co tak naprawdę potrzebowałyby zobaczyć i usłyszeć jej koleżanki, by poczuć siłę w patriarchalnym społeczeństwie. Ma wyjątkowo szczytne cele, jednak nie jest w stanie dostrzec, że czasem sama przyjmuje męski punkt widzenia, przez który ocenia, co kobietom wypada, a co nie. W serialu jesteśmy zatem świadkami, jak Joyce powoli uczy się, że feminizm może mieć różne oblicza — a czasem nawet musi. Choć jej ogólna pretensjonalność i naiwność w stosunku do marketingu mogą czasem przyprawić o ciarki zażenowana, to przynajmniej jest to celowy zabieg, który ma uwydatnić jej wady i na przestrzeni odcinków zapewne pokazać rozwój postaci.

Choć Minx mówi o dość poważnym temacie, to robi to w sposób bardzo dynamiczny i ciekawy. Dwa pierwsze odcinki przypominają mi trochę pod tym względem The Shrink Next Door - akcja dzieje się szybko, nawet cierpkie puenty są widzowi podane z dużym poczuciem humoru, a przez to serial nawet przez chwilę nie jest nudny. To dobra pozycja dla osób, które lubią społeczne tematy, jednak niekoniecznie mają siłę przetrawić coś ciężkiego i dołującego. Produkcja dobrze uwydatnia problemy takie jak seksizm w miejscu pracy i powszechne wykorzystywanie wizerunku kobiety jako obiektu seksualnego przy jednoczesnej skrajnej pruderyjności. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób serial pokazuje modelki do czasopism pornograficznych, a także pracujących w tym biznesie ludzi — tytuł nie wartościuje ich przez pryzmat wykonywanego zawodu. Czasem wydaje się to robić sama Joyce, ale błędnie. Kobiety pozujące bez ubrań mają osobowość, są zainteresowane ciekawymi i politycznymi artykułami, z bliska poznajemy przynajmniej jedną, która jest w dodatku szalenie sympatyczna. Nie są tylko tłem dla tej historii, ale ważnym elementem pokazującym, że feminizm nie może wykluczać takich osób. To naprawdę obiecujący start dla produkcji.

Minx

Głównym punktem Minx jest także dynamika pomiędzy Joyce a jej nowym wydawcą Dougem. Są z zupełnie różnych światów. Na samym początku kobieta dokonuje dość surowej oceny bohatera ze względu na erotyczne czasopisma, które wydaje. Jednak w przewrotny sposób przekonuje się, że choć przez cały czas patrzyła na niego z góry, być może jest jedyną osobą, która wierzy w jej pomysł i traktuje ją poważnie. Na tym etapie trudno powiedzieć, czy twórcy planują pomiędzy nimi romans. Bez względu na to relacja pomiędzy nimi jest naprawdę wciągająca. Bo oboje mogą się od siebie uczyć i stawiać sobie wyzwania. A przy tym potrafią być niewiarygodnie uroczy. Na pewno jest to tym bardziej intrygujące, że oboje nie są idealni, ale dość ludzcy. O ile Joyce potrafi być niesamowicie pretensjonalna, Dougowi mimo wszystko zależy na pieniądzach i zarobku.

Minx jest na pewno tytułem na HBO Max, któremu warto poświęcić uwagę. Mamy tu kolorową stylistykę lat siedemdziesiątych, a także humor i przewrotność. No i trzeba być przygotowanym na sporo nagości — zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Serial bezwstydnie pokazuje genitalia, także jako naturalną część pracy naszych bohaterów. A męskie narządy płciowe są prezentowane w niemal każdym rozmiarze i formie, ku nieszczęściu Joyce.