Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Potężna dziewiątka: sezon 1, odcinek 1 - 3 - recenzja

Potężna dziewiątka to nowy serial platformy Amazon Prime Video, który oparty jest na kampanii Critical Role w tradycyjnej grze Dungeons & Dragons. Podobnie jak w The Legend of Vox Machina dostajemy soczystą historię dla dorosłych, którzy mogą nie chcieć przejść obok tego obojętnie.
Ocena recenzenta:
8/10
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Potężna dziewiątka fot. Prime Video
Reklama

Potężna dziewiątka, podobnie jak The Legend of Vox Machina, wchodzi w świat fantasy Dungeons & Dragons z soczystą fabułą, która bynajmniej nie jest skierowana do dzieci. Współcześnie coraz częściej korzysta się z formy animacji, by opowiadać historię dla dorosłych, by wykorzystywać potencjał takiej formy, pozwalającej więcej osiągnąć niż przy ograniczeniach budżetowych kina aktorskiego. Dlatego widzowie muszą mieć świadomość: tutaj jest obrazowa przemoc, nagość i wulgarny język – nikogo nie powstrzymuje forma animacji, by opowiadać historię w sposób dorosły. Oczywiście te aspekty nie czynią fabuły dojrzałą, a ta po pierwszych trzech odcinkach tylko pozornie wydaje się typowa: chciwy władzy mag, wielka polityka królestw, wojna na horyzoncie i osobiste historie poszczególnych postaci, które na razie są nieźle zarysowane. Na tym etapie poznajemy grupę bohaterów, ich wątki, osobowości i jak to wszystko połączy się w jedną fabułę. Twórcy tutaj również pozwalają sobie na dojrzalsze treści, ciekawe motywacje i nietypowe duety, by dać coś, co zdecydowanie może się podobać. Przyznaję, że na razie mam problem z jedną postacią, która na papierze miała być wulkanem energii optymizmu, ale gdzieś stracono umiar i balans, przez co czasem wypada to irytująco. 

Odcinki mają dobrze rozłożone akcenty, więc fabularnie płynie to całkiem dobrze. Dostajemy ekspozycję świata, sytuacji politycznej oraz widzimy zdarzenie, które może wywrócić wszystko do góry nogami. To jest o tyle ciekawe, że szybko przechodzimy do personalnych wątków bohaterów, których mamy sporo, ale na razie jest balans oraz wyraźne dążenie do połączenia tych historii. Ma to ten klimat trochę takiego fanowskiego RPG, w którym czuć dbałość o to, by każdy był jakoś charakterystyczny, by była w postaciach tajemnica do odkrywania (szczególnie intryguje sekret mocy Fjorda) i jak organicznie to wszystko może się zazębić. Pokazując te wątki na tle wielkiej polityki i konfliktu, który może pochłonąć tysiące ofiar, wypada to interesująco, angażująco i zwyczajnie ciekawie. Ten charakter fantasy jest w tym z jakością, którą oczekujemy, bo dostarcza wrażeń, ale też pokazuje świat w tak atrakcyjny sposób, że mamy wrażenie obserwowania żyjącego pełnią świata. A to nadaje temu właśnie tej atmosfery i klimatu, który uzupełnia jakieś drobne braki czy niedociągnięcia, które siłą rzeczy na początku są dostrzegalne bardziej niż potem. 

Dobre tempo wychodzi trochę też od upewnienia się, że cały czas coś się dzieje. Jest akcja, która pod kątem animacji nie pozostawia złudzeń, że to nie jest serial dla dzieci. To historia brutalna, efektowna i twórcy nie cofają się przed pokazaniem czegoś w sposób obrazowy, czasem nawet obrzydliwy, by podkreślić wagę wydarzenia. Czuć to szczególnie w trzecim odcinku, gdy pojawia się potwór znany jako diabelska ropucha. Dbanie o to, by obok dobrze prowadzonych wątków było coś, co napędza opowieść, daje jej tempo, ale też podbudowuje walory rozrywkowe. Wiemy na tym etapie, że stawka jest wysoka, więc obserwując zagrożenia, z jakimi stykają się bohaterowie, to dodaje potrzebnych emocji, by też poczuć, że świat fantasy jest niebezpieczny i łatwo jest stracić życie. Patrząc na przekrój tych odcinków, udaje się prowadzić to wyważenie, by rozwój fabuły, dialogi przedstawiające świat i postacie były w równowadze z akcją, walkami i magią, która ma w jakimś stopniu oczarować widzów. 

Można odnieść wrażenie oglądania filmu pomimo konstrukcji serialowej, ponieważ rozwój historii na tym etapie nie jest jednak tak mocno oparty na zasadach opowieści odcinkowych. Ten wstęp, mimo istotnych wydarzeń i decyzji fabularnych, nadal jest początkową ekspozycją, wprowadzającą widza w świat i  życie tych postaci. Tak naprawdę nie wiemy, w jakim kierunku może to się potoczyć i czy ta grupa bohaterów stanie się tytułową Potężną Dziewiątką, co samo w sobie jest intrygujące, bo historia wciąga na tyle, że chcemy się dowiedzieć. Szczególnie, że na pierwszy rzut oka oni kompletnie do siebie nie pasują. Warto jednak spojrzeć na to z dystansem i świadomością: trochę do końca nie wiadomo po tych odcinkach, jaki to tak naprawdę będzie serial. Kolejne dopiero potwierdzą przypuszczenia, wnioski płynące z poznawania postaci i inne przemyślenia, które mogą kształtować się w głowie.

nullfot. Prime Video

Potężna dziewiątka to serial dobry, wręcz jest tym, czego fani fantasy szukają na ekranie. Mamy soczystą, fajnie opowiadaną historię w gatunku, w której nie brak charakterystycznych postaci, magii i intrygujących wątków, które przyciągną na dłużej. Jedyne, co może być problemem: na pewno nie do wszystkich przemówi forma animacji, ale jeśli podobała Wam się Legenda Vox Machiny, tutaj poczujecie się jak w domu.

Potężna dziewiątka
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

Oceń

2025
Potężna dziewiątka
Potężna dziewiątka Przygodowy

Najnowsze

1 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Spider-Man 4 - jeden ze złoczyńców odegra większą rolę w MCU. Twórcy mają wobec niego plany

2 All-Star Superman
-

Brendan Fraser prawie został Supermanem. Aktor zdradza, dlaczego projekt Superman: Flyby upadł

3 Avatar
-

Avatar mógł wyglądać inaczej. James Cameron ujawnia nazwisko aktora, którego studio wolało od Sama Worthingtona

4 Wichrowe Wzgórza 2026 Plakat
-

Nowy plakat Wichrowych Wzgórz odsłania ton filmu. To nie będzie klasyczna adaptacja

5 Bestia / Hank McCoy - Kelsey Grammer - Marvels
-

Avengers: Doomsday - aktor potwierdza wspólną scenę X-Mena i postaci z Fantastycznej Czwórki

6 Park Jurajski - pisarz Michael Crichton współtworzył scenariusz z Davidem Koeppem.
-

James Cameron prawie zrobił Park Jurajski. Wspomina, jak projekt wymknął mu się z rąk

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e08

My Hero Academia

s16e03

Gold Rush: Alaska

s2025e229

Anderson Cooper 360

s23e35

Real Time with Bill Maher

s2025e46

Firing Line with Margaret Hoover

s02e08
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
Teatr cieni

17

lis

Książka

Teatr cieni
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mads Mikkelsen
Mads Mikkelsen

ur. 1965, kończy 60 lat

Scarlett Johansson
Scarlett Johansson

ur. 1984, kończy 41 lat

Mark Ruffalo
Mark Ruffalo

ur. 1967, kończy 58 lat

Alden Ehrenreich
Alden Ehrenreich

ur. 1989, kończy 36 lat

Jamie Campbell Bower
Jamie Campbell Bower

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV