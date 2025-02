Rozdzielenie - sezon 2, odcinek 6 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W nowym odcinku Rozdzielania dużo czasu poświęcono relacji Marka z Helly, która popsuła się, gdy bohaterka dowiedziała się o wydarzeniach z wyjazdu integracyjnego. Choć ta informacja była dla niej wstrząsająca, to szybko obróciła sytuację na swoją korzyść i stworzyła własne wspomnienia z intymnych doświadczeń z mężczyzną. Między alterkami rozwinęła się osobliwa rywalizacja o względy Marka, która niespodziewanie wyszła poza biuro. Helena spotkała się z Markiem w zewnętrznym świecie, gdzie była dla niego bardzo miła. Stworzyła pozory, jakby widziała się z nim po raz pierwszy, choć w pewnym sensie tak było. Z zainteresowaniem obserwowało się reakcje bohatera.

Trzeba powiedzieć, że relacje między wszystkimi wersjami alterów mocno się skomplikowały. Za każdym razem trzeba sobie przypominać, jaką wiedzą dysponują obie wersje, co sprawia nieco trudności (szczególnie że ważne są detale). Jednak to część zabawy dla widzów. Musimy zaufać twórcom, że nad tym wszystkim panują. Britt Lower zasługuje na największe pochwały, bo wciela się wręcz w kilka różnych osób: wrażliwą i buntowniczą Helly, szefową firmy, która musi się podporządkowywać decyzjom Lumon, Helenę, która podszywa się pod alterkę z biura, a teraz jeszcze w sympatyczną Eaganównę, która flirtowała z Markiem. I za każdym razem musi grać nieco inaczej, co wychodzi jej znakomicie. Bardzo dobrze pod tym względem radzi sobie też świetny Adam Scott, ale ma nieco łatwiejsze zadanie.

Spotkanie z Heleną w restauracji zmobilizowało Marka do przyspieszenia reintegracji. A to zaowocowało dość obrzydliwymi, ale trzymającymi w napięciu scenami ze strzykawką w mózgu. Wcześniejsze sceny ze wspomnieniami z biura oraz te po zalaniu chipa ekscytowały. Dobrze zmontowano przebłyski Marka z obu „światów”. Teraz musimy czekać kolejny tydzień, aby sprawdzić, czy bohater przeszedł pełną reintegrację po straceniu przytomności. Ciekawi też, jaka będzie reakcja Devon na inwazyjne działania brata. Jakie zdanie o swoim alterze będzie mieć Mark? Czy uczucie do Helly przetrwa? A co z miłością do Gemmy? Fabuła może stać się jeszcze bardziej pogmatwana.

Niecodzienny trójkąt miłosny zrodził się też między Gretchen a alterami Dylana. Jest może mniej złożony, ale i tak fascynuje. Kobieta ma do czynienia z tą samą osobą, ale z różnymi osobowościami. Wydaje się, że obu darzy tym samym uczuciem. Co ciekawe, zataiła informację o spotkaniu z biurowym Dylanem, bo poniekąd zdradziła ojca swoich dzieci. Był to najmniej zajmujący wątek w tym odcinku, ale pokazał jeszcze inną perspektywę na to, jak rozdzielenie i interakcje z takimi osobami mogą wpływać na najbliższych. Nie mówiąc o tym, jak Lumon manipuluje Dylanem. Zadowala go na poziomie najprostszych potrzeb, żeby podnieść jego efektywność. Wymusza na nim wierność i szantażuje emocjonalnie. Wszystko ma dwie strony medalu.

Z kolei Milchick zaserwował sobie sesję podobną do tej, którą przeprowadzał na alterach w pokoju socjalnym. Trenował poprawne spinanie dokumentów oraz upraszczał swoje wypowiedzi. Groteskowość sytuacji rozbawiała, ale też przerażała. Zobaczyliśmy, do czego zmuszani są pracownicy, aby stać się idealnymi podwładnymi Kiera. Milchick „wypleniał swoje chimery”, ale brzmiało to tak, jakby pozbywał się resztek człowieczeństwa. Może Tramell Tillman pojawiał się na krótko, ale był kapitalny. A skoro bohater już poprawił się pod względem dwóch pierwszych niedociągnięć z oceny okresowej, to możemy się spodziewać, że w kolejnych odcinkach zmieni swoje nastawienie względem działu rafinacji. Czy zobaczymy mniej przyjemne oblicze Milchicka?

Twórcy nie zapomnieli o Irvingu, który odwiedził Burta i jego męża. W Fieldsa wcielił się John Noble, który zastąpił Arthura Brooksa z 1. sezonu. Specyficzny Christopher Walken i nietuzinkowy John Turturro potrzebowali kogoś dużego kalibru dla równowagi. Australijski aktor nie dał się odsunąć w cień. To dzięki niemu scena tak wciągała, choć przebieg rozmowy zaskakiwał i rozbawiał. Fields był zazdrosny, choć próbował to ukryć, twierdząc, że alterzy też mają prawo do miłości.

Czy Fieldsowi rzeczywiście się coś pomyliło, gdy powiedział, że już 20 lat temu przeprowadzano zabieg rozdzielenia? Biura powstały kilka lat później. Może już wtedy trwały testy, ale procedura nie była bezpieczna? W tej kwestii możemy tylko snuć domysły, ale niewykluczone, że Lumon skrywa kolejne mroczne tajemnice. Może nawet takie, które dotyczą samego Irvinga, którego szpieguje Drummond (odkrył listę pracowników oraz mapy). Wciąż mało wiemy o tym skrytym bohaterze. Twórcy bardzo skąpią informacji na jego temat, co leciutko irytuje. Minęliśmy już połowę sezonu, więc czas najwyższy na konkrety.

Rozdzielenie ogląda się z dużym zaangażowaniem, nawet jeśli zdarzają się spokojniejsze momenty. Szczególnie intrygujące są relacje między bohaterami. Ten odcinek był mniej dziwaczny i też mniej zachwycający pod względem wizualnym, ale nie ma mowy o jakimś drastycznym spadku jakości. W końcu aktorstwo stoi tu na najwyższym poziomie. Po prostu na większe emocje na pewno przyjdzie odpowiednia pora.