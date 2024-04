Star Trek: Discovery - sezon 5, odcinek 5 - recenzja

fot. Paramount+

Reklama

Serial Star Trek: Discovery miał niezły początek sezonu – dobre tempo i ciekawie rozwijaną fabułę. Teraz wszystko się zmieniło. Twórcy nie skupiają się już na tym, co ważne, a w swoim stylu przeciągają historię, wypełniając ekran emocjonalną pustką i nudnymi rozwiązaniami fabularnymi. Na to, co jest rzeczywiście istotne, poświęcili może kilka minut, a potem zaserwowali nam festiwal oczywistości. Scenarzyści za wszelką cenę chcą pokazać, że potrafią poruszać poważne tematy. Jednak produkcja jest rozrywką na dobrym poziomie wtedy, gdy coś się w niej dzieje. Gdyby tylko twórcy na tym się skupili...

Początek odcinka jest rozrywkowy, ciekawy i intrygujący. Odkrycie portalu w miejscu, w którym normalnie nic nie widać, pobudza nasze zainteresowanie. Lot przez niego buduje solidne napięcie, a pojawienie się na ekranie Enterprise z alternatywnej rzeczywistości wydaje się obietnicą dobrego odcinka. Niestety Burnham poleciała na misję razem z Bookiem, więc poważne sprawy musiały wziąć górę.

Całkowicie rozumiem zamysł twórców, aby pokazać, kim są Moll i La'k. W końcu do tej pory absolutnie niczego się o nich nie dowiedzieliśmy poza kilkoma ogólnikami. Szkoda więc, że i w tym odcinku poznaliśmy jedynie kilka sztampowych do bólu informacji za sprawą przeidealizowanego i banalnego romansu. To dobrze pokazuje, na czym polega problem Star Trek: Discovery. Scenarzyści powinni jak ognia unikać poważnych rzeczy, bo zwyczajnie nie umieją ich rozpisywać i wykorzystywać na ekranie. Relacja Moll i La'aka nie jest interesująca, nie ma w sobie emocji. W to uczucie po prostu nie da się uwierzyć! Jest przesycone banałami i nudnymi, leniwymi wręcz rozwiązaniami fabularnymi. Dlatego koniec końców ten odcinek niewiele daje, bo już wiedzieliśmy, że bardzo się kochają. Co z tego, że zobaczyliśmy te gatunkowe klisze? To wszystko – tak jak w poprzednim odcinku – można było zamknąć w kilku minutach dialogu. Byłoby to lepsze, efektywne i nie zapychałoby czasu ekranowego kiepską historią.

Star Trek: Discovery: sezon 5, odcinek 5

Twórcy naprawili na szczęście jedną kwestię. Michael Burnham nie jest wszechwiedzący i nie rozwiązuje sam każdego problemu. Teraz – gdy Enterprise ma ulec zderzeniu – ważna jest praca grupowa. Choć oczywiście Burnham odgrywa kluczową rolę w zadaniu, nie jest to pokazane tak łopatologicznie, jak w poprzednich sezonach. I dzięki temu nie sprawia tak negatywnego wrażenia. Nie psuje tego nawet nawiązanie do dawnej miłości Burnham i Booka. Ich późniejsza rozmowa na ten temat nic nie wnosi (jest wyprana z emocji), ale przynajmniej nie wywołuje bólu głowy od banału, jak w przypadku Moll i La'aka.

Star Trek: Discovery pozwolił też zaistnieć Raynerowi jako dowódcy na pokładzie Discovery. Twórcy pozwalają dojrzeć postaci do nowej roli. To też wyglądało o wiele lepiej niż w przypadku Burnham na mostku w poprzednich sezonach, w których to zawsze ona znajdowała klucz. Tym razem mamy burzę mózgów i współpracę. Tak powinno być! Dzięki temu Rayner wiele zyskał i stał się lepszą postacią.

To kolejny kiepski odcinek Star Trek: Discovery! Twórcy przeciągają czas, bo nie mają ciekawego pomysłu na lepsze wypełnienie czasu ekranowego. Oby przynajmniej mieli jakąś ciekawą wizję na zakończenie. Po dobrym początku serii jest to jednak trochę rozczarowujące.