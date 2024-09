Tiffany Obolała. Jak być czarownicą - recenzja książki

Prószyński i S-ka

Z kontynuowaniem twórczości artystów bywa różnie. Ci, którzy mają obawy co do tego, czy Rhianna Pratchett była w stanie udźwignąć na barkach legendę swojego ojca i uniwersum przez niego stworzone, mogą spać spokojnie. Jest naprawdę dobrze! Powiedzmy sobie jasno – córka Terry'ego Pratchetta nie jest byle kim. Parała się dziennikarstwem, a z tego, co pamiętam, aktualnie zajmuje się tworzeniem scenariuszy do gier komputerowych. Wyobraźni nie można jej odmówić.

Tiffany Obolała. Jak być czarownicą nie jest niczym nowym. To kompendium, w którym zebrano informacje dotyczące czarów i czarownic z Dysku, dołożono bohaterów i dano im głos w postaci (nieraz kąśliwych) komentarzy. Podczas lektury nie miałam ani przez chwilę wrażenia, że to odgrzewany kotlet czy odcinanie kuponów od twórczości tatusia. Książka bowiem została napisana z dużą lekkością, wdziękiem i mistrzowskim naśladowaniem pióra sir Terry'ego.

Źródło: Prószyński i S-ka

Autorka pokazała, że bardzo dobrze zna twórczość ojca, a także, że dokonała bardzo starannego researchu – nie tylko pod względem postaci. Wiernie oddała też ich charakterki. Nie bez znaczenia jest także to, że za ilustracje odpowiadał Paul Kidby, który olśnił czytelników już w Ostatnim bohaterze.

Fikcyjną autorką poradnika jest znana miłośnikom Pratchetta młoda czarownica, Tiffany Obolała. Jednak nie jest ona jedyną twórczynią. Autorka daje głos innym bohaterom ze Świata Dysku, co urozmaica tekst. Wtrącają oni swoje trzy grosze za sprawą notatek na marginesach itd. Nikt nie zawraca sobie głowy takimi drobiazgami, jak to, czy dana postać żyje.

Czy może po ten poradnik sięgnąć ktoś, kto nie zna Świata Dysku? Na takie pytania odpowiadam zawsze tak samo. Może, ale będzie czerpał mniejszą przyjemność z czytania. Koneserzy Świata Dysku zapewne docenią, że dostaną lubiane postacie i cytaty zebrane w jednym miejscu – i do tego w bardzo miłej dla oka, kolorowej estetyce!

Jest to idealny dodatek dla fanów twórczości Terry'ego Pratchetta. Myślę też, że spodoba się tym, którzy jeszcze nie odkryli jego świata. Nie wiem, czy życzyłabym sobie więcej takich dzieł, ale powiem szczerze, że chętnie przeczytałabym jeszcze jakąś książkę Rhianny Pratchett.