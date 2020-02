365 dni - frekwencja w kinach jest wysoka. Znamy wynik

365 dni wszedł do kin 7 lutego w dużej liczbie kopii. Jak zapewne wielu z Was widziało, liczba seansów w kinach były ogromnie większa niż jakiekolwiek innego tytułu. Według dystrybutora Next Film jest to otwarcie w wysokości 454 tysiące widzów. Jest to oczywiście najlepsze otwarcie 2020 roku, ale mimo wszystko przy tak szerokiej dystrybucji prognozowano wyższy wynik. Można było spodziewać się rekordów ponad formalność jaką jest najlepszy debiut w 2020 roku.

Portal Box Office'owy Zawrót Głowy zwraca uwagę, że może tutaj być podobna sytuacja, jak do Planety Singli 3, która również zadebiutowała tydzień przed walentynkami, a w weekend walentynkowy osiągnięto znaczny wzrost widowni w stosunku do tygodnia poprzedniego. Szacuje się bowiem, że w rywalizacji 365 dni kontra Zenek to ten pierwszy powinien wygrać to starcie.

Wiemy, że 365 dni często nazywane jest polską odpowiedzią na 50 twarzy Greya. Dla porównania ta trylogia przyciągnęła tyle osób w weekendy otwarcia: Pięćdziesiąt twarzy Greya (834 tysiące), Ciemniejsza strona Greya (500 tysięcy) oraz Nowe oblicze Greya (429 tysięcy).

Walentynki 2020 będą interesującym wydarzeniem dla analityków box office. Przekonamy się, kto naprawdę zdobędzie zainteresowanie widzów.