9-1-1 - oba seriale będą mieć nowe sezony. Zmiana stacji telewizyjnej

fot. materiały prasowe

Pomimo tego, że serial 9-1-1 jest najlepiej oglądanym tytułem telewizji FOX, postanowiła ona nie zamawiać 7. sezonu. Ciekawe jest to, że od razu projekt przejmuje telewizja ABC należąca do Disneya. Nigdy do tej pory serial tak popularny i z tak dobrym wynikami oglądalności nie przechodzi ot tak z jednej stacji do drugiej. Zwłaszcza, że to konkurencyjne telewizje. 7. sezon będzie więc już tworzony w ABC.

Czytamy, że zrezygnowanie stacji Fox z tego serialu było podyktowane kwestiami czysto finansowymi. Chociaż notuje on genialną oglądalność, każdy odcinek średnio kosztuje 9-10 mln dolarów. Gdy serial tworzono dla Foxa, wówczas panował w stacji inny model ekonomiczny niż teraz. To sprawia, że obecnie zarobki i koszty się nie kalkulują i stąd decyzja o skasowaniu. Najwyraźniej ABC ma plan na to, by zarobić.

9-1-1 - spin-off w Foxie

Będziemy mieć sytuację, gdy podstawowy serial uniwersum jest w ABC, a spin-off 9-1-1: Teksas pozostaje w stacji FOX. Oficjalnie zamówiono 5. sezon. W hierarchii oglądalności jest to drugi najpopularniejszy serial Foxa po 9-1-1.