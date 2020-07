A Plague Tale: Innocence sukcesem. Sprzedano ponad milion egzemplarzy

Focus Home Interactive

A Plague Tale: Innocence to jedna z największych niespodzianek 2019 roku. Produkcja francuskiej ekipy z Asobo Studio oferuje mroczną atmosferę, ciekawą historię, a także nastawiony na skradanie gameplay, który momentami potrafił naprawdę trzymać w napięciu. Tytuł ten spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem ze strony graczy oraz krytyków, teraz zaś pochwalono się jego wynikami sprzedażowymi. Okazuje się, że trafił on do ponad miliona nabywców, co wydaje się naprawdę solidnym rezultatem, biorąc pod uwagę, że jest to zupełnie nowa marka, a jej marketing nie był tak głośny, jak wielu innych, konkurencyjnych tytułów.

Cały zespół Asobo Studio jest bardzo dumny z drogi, którą A Plague Tale: Innocence przebyło w rok z Focus Home Interactive po naszej stronie. Każdego dnia coraz więcej graczy przeżywa historię Amicii i Hugo i jest to dla nas wielkim źródeł motywacji. Nie możemy doczekać się, by dostarczyć więcej przygód i mocnych, emocjonalnych doświadczeń - mówi David Dedeine, współzałożyciel Asobo Studio.

Trudno powiedzieć czy zadowalająca sprzedaż będzie miała wpływ na dalszy rozwój marki. Rok temu deweloperzy informowali, że A Plague Tale: Innocence to zamknięta historia, co wyraźnie sugerowało brak planów na kontynuację. Pod koniec 2019 roku pojawiły się jednak plotki sugerujące, że sequel jednak powstanie. Nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.