Acer wprowadza laptop Swift 14 AI z Copilot+

Acer w kooperacji z firmami Qualcomm Technologies, Inc. i Microsoft, zaprezentował kompaktowy laptop Swift 14 AI, swój pierwszy komputer z funkcją Copilot+, rozpoczynający nową erę sztucznej inteligencji w systemie Windows 11. Wraz z jednym z najszybszych procesorów NPU do obliczeń AI, Swift 14 AI oferuje szeroką gamę wariantów urządzeń działających na platformach Snapdragon X Elite i Snapdragon X Plus. Wykorzystaj inteligentne funkcje Copilot+ do usprawnienia codziennych zadań.

Qualcomm X Series Power - komputery przyszłości ze sztuczną inteligencją

Zaprojektowane z myślą o sztucznej inteligencji, procesory Snapdragon® X Series są jednymi z najpotężniejszych, najbardziej inteligentnych i energooszczędnych procesorów. Mają 12 mocnych rdzeni CPU w technologii 4 nm, 45 TOPS Qualcomm HexagonTM NPU i 3,8 TFLOPS Qualcomm AdrenoTM GPU, wszystkie napędzane przez Snapdragon X Elite. Zwiększenie szybkości systemu i umożliwienie wielozadaniowości w zakresie produktywności, kreatywności i wciągającej rozrywki daje pamięć RAM do 32 GB LPDDR5X-8533 RAM i 1 TB NVMe PCIe Gen 4 SSD pamięci wewnętrznej. Użytkownicy procesorów Snapdragon X Elite i Snapdragon X Plus mogą cieszyć się płynnym i wydajnym działaniem dzięki setkom aplikacji premium zoptymalizowanych przez Arm.

Komputery Copilot+ w nowej erze sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja w Swift 14 zwiększa wydajność, oryginalność i komunikację. Użytkownicy funkcji Recall mogą łątwo zlokalizować wszystko na swoim komputerze. Dostęp do programów, dokumentów i rozmów można uzyskać, przewijając eksplorowalną oś czasu. Do tego dochodzą napisy z tłumaczeniem w czasie rzeczywistym i tłumaczenie na język angielski wideo z 44 języków.

Aby pobudzić wyobraźnię, współtwórz obrazy i zdania AI na smartfonie za pomocą Cocreator, używając wskazówek wizualnych lub tekstowych. Aby zapewnić graczom obrazy, których oczekują bez poświęcania wydajności, funkcja Auto Super Resolution zwiększa rozdzielczość grafiki i liczbę wyświetlanych klatek na sekundę w grach. Dla tych, którzy chcą wyglądać i brzmieć jak najlepiej, Windows Studio Effects automatycznie poprawiają oświetlenie i eliminują szumy w trakcie wideorozmów. Aby umożliwić użytkownikom artystyczne wyrażanie siebie podczas rozmów wideo, może on również aktywować trzy filtry na dowolnej platformie wideo. Jedno kliknięcie przycisku Copilot uruchamia codziennego towarzysza AI.

Acer Swift 14 AI

Najwyższej klasy funkcje i wzornictwo

Wyrafinowany, ekskluzywny dla komputerów PC design Copilot+ z emblematem AI wytłoczonym na cienkiej i lekkiej pokrywie obudowy oraz wskaźnikiem aktywności na touchpadzie, który zapala się, gdy urządzenie lub Copilot są włączone, charakteryzują obecne możliwości i użyteczność Swift 14 AI. Laptop ma 14,5-calowy wyświetlacz IPS WQXGA (2560x1600) z częstotliwością odświeżania 120 Hz i 100% gamą kolorów sRGB. Certyfikat TÜV Rheinland Eyesafe® 2.0 gwarantuje obniżony poziom niebieskiego światła bez utraty dokładności kolorów. Laptop jest też dostępny z ekranem dotykowym edge-to-edge. 180-stopniowy zawias zapewnia elastyczność pracy i pozwala na otwieranie aluminiowej pokrywy jedną ręką.

Potrójny układ mikrofonów i przesłona prywatności kamery internetowej 1440p QHD IR zwiększają możliwości konferencyjne Acer PurifiedViewTM 2.0 i PurifiedVoiceTM 2.0 wzmocnione sztuczną inteligencją, zapewniając najlepszy możliwy wygląd i dźwięk. Panel Acer QuickPanel można szybko skalibrować i pojawia się on automatycznie po włączeniu kamery internetowej lub mikrofonu. Za pomocą dedykowanego klawisza uzyskaj dostęp do funkcji AI w Experience Zone i zarządzania urządzeniem w nagrodzonej Red Dot Design Award aplikacji AcerSense. Funkcja Windows Hello umożliwia szybkie i bezpieczne logowanie biometryczne oraz rozpoznawanie twarzy.

Zrównoważony rozwój ma najwyższy priorytet w produktach Acer nowej generacji; na przykład Swift 14 AI wykorzystuje plastik PCR, jest dostarczany w opakowaniu w 100% nadającym się do recyklingu i spełnia kryteria EPEAT Gold.

Urządzenie zapewnia łączność BluetoothTM 5.4 i Wi-Fi 7 z prędkością do 5,8 Gb/s i opóźnieniem poniżej 2 ms. Wśród licznych złączy znajdują się dwa porty USB Type-C i dwa porty USB 3.2 Type-A.

Ceny i dostępność

Acer Swift 14 AI będzie dostępny od czerwca 2024 roku, w cenie startującej od około 6 499 PLN.