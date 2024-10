Adarsh Gourav o Alien: Earth. To będzie istny miszmasz gatunkowy

fot. FX

Adarsh Gourav to jeden z członków obsady nadchodzącego, pierwszego serialu w uniwersum Obcego. Alien: Earth jest prequelem do wszystkich dotychczasowych części serii, a jego akcja wyjątkowo toczy się na naszej planecie. Za serial FX odpowiedzialny jest Noah Hawley, a zatem twórca serialowego Fargo. Aktor opowiedział o tym, czego można się spodziewać po produkcji, która zadebiutuje w Disney+ w 2025 roku.

W rozmowie z Variety, Adarsh Gourav powiedział:

Gram jedną z głównych postaci. Akcja dzieje się w przyszłości, co jest dla mnie ekscytujące, bo biorę udział w czymś, co jest jednocześnie horrorem science fiction, ale ma też elementy psychologicznego dreszczowca. Wszystkie te rzeczy najbardziej mnie ekscytują jako aktora. Moja wiedza na temat science fiction nie jest zbyt duża, ale thrillery psychologiczne i horrory to już moja domena, również z perspektywy zwykłego widza.

Alien: Earth – opis fabuły

Wraz ze zwiastunem FX udostępniło oficjalny opis fabuły serialu, w którym potwierdzono, że główną bohaterką będzie młoda kobieta, która odkrywa zupełnie nowe zagrożenie na Ziemi:

Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta ( Sydney Chandler ) i grupa różnorodnych żołnierzy dokonują brzemiennego w skutkach odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem na planecie.

Akcja serialu będzie rozgrywać się najwcześniej ze wszystkich kanonicznych produkcji z serii o Obcym. Alien: Earth ma miejsce w 2092, czyli na rok przed wydarzeniami z Prometeusza i aż 30 lat przed historią z Obcy - 8. pasażer Nostromo. Nie wiadomo, w jaki sposób produkcja wytłumaczy, że ludzkość wiedziała już wcześniej o istnieniu ksenomorfów i w jaki sposób zostało utrzymane to w tajemnicy przez tyle lat.

W obsadzie poza Chandler znajdują się Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh ​​Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille oraz Moe Bar-El.

Alien: Earth - serial zadebiutuje na Disney+ w 2025 roku.