Agatha: Darkhold Diaries - tytuł kolejny raz zmieniony. O co chodzi z serialem MCU?

fot. materiały prasowe

Serial opowiada o postaci czarownicy, którą poznaliśmy w WandaVision. Ponownie w tę rolę wciela się Katheryn Hahn, a projekt jest już nakręcony i nawet skończono okres dokrętek. Przez te miesiące od 2021 roku, gdy go ogłoszono poznawaliśmy wiele oficjalnych tytułów, z którymi łączyła się publikacja logotypów. Były to Agatha: House of Harkness, Agatha:Coven of Chaos, Agnes of Westview, aż ostatecznie mieliśmy Agatha: Darkhold Diaries. Wygląda na to, że w końcu postawiono na ten ostateczny.

Agatha Harkness - jaki tytuł?

Dzięki portalowi The Cosmic Circus, który zawsze jest dobrze poinformowany, w końcu wiemy, jaka jest tego przyczyna i okazuje się, że nie ma ona związku ani z problemami Marvela, ani z ich brakiem zdecydowania się na określony tytuł. Obecnie serial ma nazywać się po prostu: Agatha. Źródłem tego tytułu jest oficjalna strona Disneya, więc pewniejszego źródła już nie ma.

Wygląda na to, że do tej pory znane tytuły robocze to - według źródła portalu - po prostu tytuły poszczególnych odcinków serialu, które będą miały swoje własne logo. Pierwszy ma nosić tytuł: Agnes of Westview. Dziennikarz donosi, że według jego informatorów Agnes nadal jest pod wpływem czaru Wandy. W tym też swoim zamkniętym świecie bada sprawę morderstwa w Westview. Z czasem Agatha Harkness ma wyrwać się z zaklęcia Wandy, ale wówczas odkryje, że nie ma swoich mocy. Serial pokaże więc, jak wyrusza w podróż, by ją odzyskać.

Agatha - premiera jesienią 2024 roku na Disney+. Mówi się, że może to być wrzesień.

