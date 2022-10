Age of Empires wkracza na konsole! Dwie gry z serii trafią na Xbox Series S/X

fot. Microsoft

Marka Age of Empires od lat kojarzona jest z pecetami. Już wkrótce może to się jednak zmienić, bo Microsoft zapowiedział, że dwie gry z tej popularnej serii strategii czasu rzeczywistego trafią na konsole Xbox Series S/X. Chodzi konkretnie o grę Age of Empires II: Definitive Edition, czyli remaster RTSa z 1999 roku oraz Age of Empires IV, jak na razie najnowszą odsłoną cyklu, która swoją premierę na PC miała w roku 2021.

W pierwszej kolejności zagramy w odświeżoną "dwójkę", bo ta ma zadebiutować na Xboksie już 31 stycznia 2023 roku. Jeśli zaś chodzi o konsolowe AoE4, to tutaj ograniczono się jedynie do ujawnienia, że gra zadebiutuje w przyszłym roku, bez konkretnych terminów. Warto również dodać, że oba te tytuły od dnia premiery dostępne będą bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu PC Game Pass.

Age of Empires - zwiastun gier w wersji na konsole Xbox Series X/S