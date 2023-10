Gwiezdne Wojny: Ahsoka - Lucasfilm opublikował kolejne grafiki koncepcyjne. Wyglądają przepięknie

fot. Disney+

Reklama

Gwiezdne Wojny to fantastyczna franczyza pod względem efektów wizualnych. Należy jednak przyznać, że Ahsoka jest jednym z najpiękniejszych projektów Disney+, jakie kiedykolwiek stworzono. Równie oszałamiająco prezentują się nowe grafiki koncepcyjne, którymi podzieliło się studio Lucasfilm. Zobaczcie sami.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - grafiki koncepcyjne

Oto koncept Jurabaev, przedstawiający stolicę Lothal - planetę będącą głównym miejscem akcji w serialu Gwiezdne Wojny: Rebelianci.

Ahsoka - fabuła, obsada

Ahsoka to spin-off serialu The Mandalorian, który opowiada historię po upadku Imperium. Tytułowa bohaterka (Rosario Dawson) to dawna Jedi, która była padawanem rycerza Jedi Anakina Skywalkera, zanim ten nie przeszedł na ciemną stronę Mocy. Teraz próbuje odkryć źródło nowego niebezpieczeństwa grożącego galaktyce.

Oprócz Dawson, w serialu pojawiają się Natasha Liu Bordizzo jako Sabine Wren oraz Lars Mikkelsen jako Wielki Admirał Thrawn. Nie brakuje również Haydena Christensena, który wraca w roli Dartha Vadera.

Ahsoka - wszystkie odcinki serialu są dostępne na Disney+.