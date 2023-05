Air online - premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

foto. materiał prasowy

Air online. Pomimo tego, że nim był wprowadzany w Polsce przez Warner Bros. to jest to oryginalnie produkcja Amazon Studio i to na platformie streamingowej Prime Video należącej do tej firmy zadebiutuje. Użytkownicy będą mogli obejrzeć nowy film w reżyserii Bena Afflecka już 12 maja. Produkcja będzie dostępna normalnie w abonamencie, co oznacza, że nie trzeba będzie za nią dodatkowo płacić.

Air online - o czym jest film?

Air to film nagradzanego reżysera Bena Afflecka z Mattem Damonem w roli głównej. Ukazuje niewiarygodne okoliczności, prowadzące do zawiązania przełomowej współpracy między wówczas początkującym Michaelem Jordanem a nowo powstającym działem koszykarskim koncernu Nike. To partnerstwo, dzięki marce Air Jordan, zrewolucjonizowało świat sportu i współczesną kulturę. W Air występują także Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans oraz Chris Tucker i Viola Davis. Film jest wzruszającą opowieścią o niekonwencjonalnym zespole pracowników, stawiających wszystko na jedną kartę, o nieidącej na żadne kompromisy matce, która wie, ile wart jest olbrzymi talent jej syna i o sportowcu, który stanie się największym koszykarzem wszech czasów.