Akademia Dobra i Zła: ukazał się prequel bestsellerowej serii

Jaguar

Akademia Dobra i Zła to bestsellerowa seria fantasy dla młodzieży. Historia ta została zamknięta w sześciu tomach przez jej autora, Somana Chainaniego. To jednak nie koniec przygody z tym światem.

Polski wydawca książek Chainaniego, wydawnictwo Jaguar, wydał właśnie prequel serii zatytułowany Akademia Dobra i Zła. Początek. To epicka historia dwóch braci, magii i wielkiej bitwy pomiędzy Dobrem a Złem.

Soman Chainani - 0 autorze

Soman Chainani jest autorem cyklu Akademia Dobra i Zła, który trafił na listę bestsellerów „New York Timesa” i święci sukcesy również w Polsce. Ta baśniowa sześciotomowa saga sprzedała się w ponad 2,5 milionach egzemplarzy, została przetłumaczona na 29 języków, pierwszy tom doczekał się ekranizacji Netflixa. Soman jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda, ukończył podyplomowe studia filmowe na Uniwersytecie Columbia. Rozpoczął swoją karierę jako scenarzysta i reżyser, a jego filmy były wyświetlane na ponad 150 festiwalach filmowych na całym świecie. Był także nominowany do nagrody Waterstone w dziedzinie literatury dziecięcej. Co roku odwiedza szkoły na całym świecie, aby rozmawiać z dziećmi i dzielić się z nimi swoją tajemnicą: czytanie jest ścieżką do lepszego życia.

Akademia Dobra i Zła. Początek - opis i okładka książki

Źródło: Jaguar

Dwaj bracia, dobry i zły, razem czuwają nad Bezkresną Puszczą i opiekują się Baśniarzem, zaklętym Piórem, spisującym jej opowieści. Wspólnie wybierają uczniów do Akademii Dobra i Zła. Wspólnie ich kształcą, wychowują i przygotowują na spotkanie z losem. Jednakże pewnego dnia wydarza coś nieoczekiwanego i niebezpiecznego. Coś, co odmieni wszystkich i wszystko. Do szkoły przybywa nowy uczeń, którego trudno jednoznacznie przypisać do Dobra lub Zła. Czy Baśniarz mógł się pomylić? Czy może jest to próba, na jaką wystawia wszystkich Dyrektorów Akademii?

Każdemu wydaje się, że wie, co skrywa jego dusza i do czego dąży jego serce, ale jak jest w rzeczywistości? Czy potrafimy widzieć siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę? Kto zdoła przetrwać? Kto przejmie władzę nad Akademią?

Oto sam początek podróży, której każdy krok wypełniony jest magią, niespodziankami

i groźnymi wyzwaniami, które pozwolą sprawdzić twoją odwagę i lojalność, a także stwierdzić, kim jesteś naprawdę.

Pamiętaj, że przygody, jakie kryją się w Akademii Dobra i Zła, dopiero się rozpoczynają.

Ekranizacja pierwszego tomu Akademii Dobra i Zła już 21 października na platformie Netflix.