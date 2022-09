Dobry opiekun - zwiastun thrillera Netflixa. Eddie Redmayne jako szpitalny seryjny morderca

fot. Netflix

Dobry opiekun to thriller oparty na prawdziwych wydarzeniach. Laureaci Oscara Jessica Chastain (jako Amy Loughren) i Eddie Redmayne (Charles Cullen) grają główne role. Za sterami stoi reżyser Tobias Lindholm znany jako scenarzysta hitu Na rauszu, który w karierze stał za kamerą dwóch odcinków serialu Mindhunter oraz filmów A Hijacking i Wojna. Autorką scenariusza jest Krysty Wilson-Cairns, nominowana do Oscara za film 1917. W obsadzie są także Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich i Kim Dickens.

Dobry opiekun - zwiastun

Dobry opiekun

Dobry opiekun - opis fabuły wg. Netflixa

Amy jest pielęgniarką o dobrym sercu i samotną matką zmagającą się z poważną chorobą serca, lecz nocne zmiany na OIOM-ie doprowadzają ją do kresu sił fizycznych i psychicznych. Niespodziewanie otrzymuje pomoc w postaci Charliego — wrażliwego pielęgniarza, który zaczyna pracę na jej oddziale. Podczas wspólnie przepracowanych nocy tworzy się między nimi więź przyjaźni i po raz pierwszy od dawna Amy zaczyna wierzyć w pomyślny los dla siebie i swoich córek. Jednak seria tajemniczych zgonów pacjentów doprowadza do wszczęcia śledztwa, w którym Charlie jest głównym podejrzanym. Amy musi zaryzykować życie i bezpieczeństwo dzieci, by odkryć prawdę.

Dobry opiekun - premiera w Netflixie odbędzie się 26 października 2022 roku.